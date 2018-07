Els usuaris guien un xofer de Monbus perdut a Barcelona

Malgrat la millora del servei amb més busos directes, arribar a l'hora a Barcelona des de Manresa amb autobús encara continua sent una aventura per als passatgers. Aquest matí del dilluns, el xofer de l'autobús de les 9.35 h que feia la ruta habitual des de la capital del Bages fins a Barcelona s'ha perdut per dins la ciutat comtal. Com a resultat, s'ha passat les cinc primeres parades i ha arribat vint minuts tard a la seva destinació final. Han estat els usuaris els qui, veient les direccions que estava agafant el conductor, l'han hagut de guiar per arribar fins a la Ronda Universitat, a prop de la plaça Catalunya, on hi ha la fi de trajecte, donat que les altres parades ja quedaven massa lluny.

"La gent li ha hagut d'indicar el camí perquè es perdia contínuament", ha explicat a Regió7 un dels passatgers del trajecte. En comptes d'entrar per la Diagonal de Barcelona per arribar a les primeres parades -a Zona Universitària, Palau Reial i Maria Cristina- l'autobús ha anat per Trinitat, Glòries i Sagrada Família, una ruta que no té res a veure amb l'establerta i que es troba a una gran distància de les parades pautades. "Quan estàvem al carrer de Balmes, anava a entrar cap a les Rambles", afegeix el passatger. Llavors, ha estat quan, finalment, els usuaris "hem insistit de l'error" i el conductor "ha hagut de fer un gir inesperat per no equivocar-se".

Al final, han aconseguit arribar a la plaça Universitat amb vint minuts de retard i sense que molts d'ells poguessin baixar al lloc que desitjaven. "Venia a Barcelona per a una reunió i he hagut d'agafar un taxi per a arribar-hi a temps, perquè des d'on ens ha deixat em quedava massa lluny", s'ha lamentat el passatger que ho ha explicat.

Des d'aquest mes de juliol, Monbus ha incorporat el nou servei de Bus Exprés entre Manresa i Barcelona arran dels dèficits detectats per l'administració i les continuades queixes expressades pels usuaris.