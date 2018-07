Veïns de la plaça de la Immaculada es queixen de més sorolls a les nits

Veïns de la plaça de la Immaculada es queixen que amb l'arribada de l'estiu s'han agreujat els problemes de soroll a la nit. Fa mesos que alerten que en aquest punt del barri antic de Manresa menors de famílies que viuen a l'entorn de la plaça, i de carrers propers, estan fins a altes hores de la nit provocant crits molestos i que pertorben el descans dels qui en aquelles hores intenten dormir. En ocasions, també hi ha hagut problemes de brutícia i desperfectes.

L'Ajuntament de Manresa, que està al cas de la situació de la plaça, va posar cartells en què es demana que es respecti el descans dels veïns. Els cartells no detallen l'horari fora del qual cal evitar fer soroll, però demanen que si es juga a pilota, es faci amb cura i que no es llanci contra les parets i s'intenti controlar el soroll. Els cartells, però, no han tingut l'efecte desitjat pels veïns afectats i demanen mesures més contundents. Veïns afectats asseguren que no s'oposen que els nens i adolescents juguin, però sí que molestin a la nit, i consideren que s'està infringint la normativa de civisme de la ciutat. I és que diàriament s'hi reuneixen entre 10 i 20 menors. Opinen que la Policia Local de Manresa no actua amb prou diligència i que acaben sent ells mateixos qui avisen els nens i els seus pares que estan molestant. De moment no han erradicat la problemàtica.