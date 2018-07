Caminants i ciclistes ja poden passar pel nou accés a la passarel·la del Guix

Un entrebanc menys i una connexió més per anar caminant o en bicicleta entre Manresa i Sant Fruitós. S'ha habilitat un nou itinerari que permet arribar a la passarel·la del Guix des del parc de l'Agulla seguint el ramal de la Sèquia.

Fins ara per arribar a la passarel·la del Guix venint del camí de l'Aigua i l'entorn de l'Agulla es podia passar pel camí del Grau o passar pel pàrquing dels Tous, que deixa la porta una mica oberta perquè caminadors i ciclistes puguin seguir el seu recorregut cap a la passarel·la.

Es tracta de la millora de la connexió de la passarel·la del Guix amb la Sèquia de Viladordis, amb un nou camí que passa entre la fàbrica del Guix i el parc de Bombers de Manresa. Consisteix en la construcció d'un recorregut de vianants entre la passarel·la del Guix i la Sèquia, per tal de millorar substancialment la connectivitat entre aquests dos espais.

El pressupost per a aquesta actuació ha estat de 78.104 euros. És un dels projectes que ha posat en marxa el Consorci Urbanístic de l'Agulla, un òrgan supramunicipal dels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós, no per ampliar el parc, sinó l'àmbit de l'Agulla, perquè els ciutadans vegin que més enllà de la tanca tenen recorreguts.