Unes Creus de Sant Jordi tenyides de groc

L'activista social argentina establerta a Manresa sor Lucía Caram, la pedagoga cardonina Assumpció Malagarriga, les ADF, amb el manresà Xavier Jovés com a president del secretariat; l'Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà i les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà. Són les personalitats i les entitats de casa nostra que ahir van recollir la Creu de Sant Jordi 2018.

Caram, encarregada de fer l'agraïment en nom de la resta de guardonats, va reclamar la llibertat dels presos polítics amb un «us volem a casa, us volem lliures, us necessitem aquí», alhora que va fer una crida a construir «una nació més lliure, més democràtica i més universal» amb valors com el compromís, la pau i el diàleg.

L'acte, en què el moment polític del país no va passar per alt en cap moment -amb llaços grocs a la vestimenta de diversos guardonats, crits de «llibertat!» quan l'Associació Catalana de Drets Civils va recollir la distinció, la dedicatòria de la seva creu per part del músic Roger Español als ferits de l'1-O i un videomissatge del president a l'exili Carles Puigdemont- va tenir lloc al Palau de la Música i va alternar el lliurament de les creus i els discursos amb actuacions musicals i la lectura de poemes. El van encapçalar el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, que va celebrar en el discurs de benvinguda la paritat de les creus, alhora que va destacar que «no era normal que no es lliuressin les màximes distincions que dona el Govern de la Generalitat des del 1981 per l'efecte funest del 155».

El president Torra, que va cloure la vetllada, va recordar els polítics empresonats i exiliats dient que «no ens aturarem fins que ells siguin lliures i el nostre poble també». Va acabar amb un «per Sant Jordi, per Catalunya i per la vida».

Tot i que hi va haver més d'un moment en què l'auditori es va aixecar i va aplaudir dempeus, sens dubte, una de les ovacions més sonores va ser la que va rebre Proactiva Open Arms «per la seva tasca de rescat i salvament de les embarcacions de persones refugiades a la mar Egea i al conjunt de la Mediterrània».



Els premis de casa



Caram va ser distingida pel «seu compromís amb les persones més desfavorides com a promotora de la plataforma ciutadana de solidaritat, creada al convent de Santa Clara de Manresa». Malagarriga, «per la seva valuosa aportació en el camp de la pedagogia musical com a mestra i formadora de formadors» i també «pel disseny i l'organització del Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona, el qual apropa la música a la ciutadania, molt especialment als infants i joves, i ha esdevingut un referent internacional de gestió cultural».

Les ADF, «per la seva valuosa implicació en la prevenció i lluita contra els incendis forestals, duta a terme al llarg de més de trenta anys de trajectòria». L'Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà, per «la seva dedicació i compromís amb la comarca de la Cerdanya», amb la qual «demostren l'esperit solidari que distingeix aquest cos de salvament», i les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà, perquè, «amb més de mig segle de trajectòria, ha esdevingut una cita ineludible per a veïns i estiuejants de la comarca, des d'un conjunt emblemàtic del romànic català».