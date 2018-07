Manresa s'il·luminarà i ambientarà com si fos un envelat per la Festa Major

Els carrers i places del Centre Històric de Manresa que acolliran els principals actes de la Festa Major de Manresa s´ambientaran i il·luminaran per crear l´ambient d´un gran envelat al carrer. És una de les novetats de les festes d´enguany, juntament amb les activitats programades al parc de l´Agulla per abans i després del castell de focs i el concert que protagonitzaran Els Catarres a Sant Domènec. Els actes s´han presentat aquest dimarts al capvespre. Es durà a terme del 18 al 27 d´agost.

La d´enguany serà una Festa Major de molts aniversaris, ha fet notar la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, que li donaran un valor afegit. Se celebraran els 50 anys de la proclamació de la pubilla; els 25 de la colla castellera Tirallongues; els 30 del Correaigua; el 15è aniversari de la Moscada Infantil i els 10 anys de la Trobada de Bateries i el de les Visites a la Manresa Desconeguda. En la majoria de casos s´han organitzat activitats per commemorar-ho.

Aquests aniversaris demostren que a la Festa Major hi ha actes «plenament consolidats», als quals s´hi han afegit novetats com la proposta «Enfila´t a l´Agulla», que acollirà activitats lúdiques i musicals durant tot el diumenge 26, el del castell de focs. «Hi podràs passar tot el dia», ha assegurat la regidora. És el primer cop que es porta a terme una iniciativa d´aquest tipus que, si té èxit, es repetiria.

També «en honor d´aquests aniversaris volem recuperar l´entranya festiva de la Festa Major» i per això s´ha pensat en una il·luminació amb garlandes de llum, banderoles i serrells als carrers i places on hoi hagi activitat festiva.

Durant tots els dies hi haurà els actes tradicionals de la Festa Major, música i concerts a diferents espais de la ciutat i l´estrena del cicle «La cultura des d´una altra mirada», amb la participació del músic manresà Natxo Tarrés i l´actor Quim Masferrer. Serà el dijous 30 d´agost a les 7 de la tarda al teatre Conservatori, on reflexionaran sobre la festa. El cicle tindrà continuïtat tot l´any amb temes com la salut, l´esport, la solidaritat i la universitat.

Una altra de les novetats d´enguany serà un tobogan gegant aquàtic que se situarà a la prolongació del carrer Guimerà i la plaça de Crist Rei el dijous 23 a la tarda.

Els clàssics



La Festa Major també comptarà amb els actes festius més tradicionals i a la vegada més concorreguts: El Correaigua, que dona el tret de sortida a la festa, el dissabte 18 d´agost; la Moscada Infantil; el Pregó Institucional, a càrrec de David Victori Blaya, director de cinema; la Tronada Manresana; el seguici de festa Major, cercavila amb la imatgeria, etc. I, finalment la traca final, el dilluns de Festa Major, amb el Correfoc i el ball posterior amb Tapeo Sound Sistem a la Plaça Major.

També tornen altres activitats que ja s´han convertit en un referent com el Festival de Blues al Sielu, les Visites a la Manresa Desconeguda (amb 3 propostes), els Food Trucks a la Muralla i als jardins del Casino i la ruta de tapes pel Barri Antic amb el Tap´Antic.

Tarima



Es tornarà a instal·lar un entarimat a la Plaça Major reservat a persones amb mobilitat reduïda que vulguin assistir i visualitzar de forma més còmoda els actes següents: Mostra del Correfoc, el dissabte 25 d´agost a les 21.30 h; i Ballada de la imatgeria de Manresa, el diumenge 26 d´agost a partir de les 12.30 h. Només hi ha 10 places disponibles. Per aquest motiu cal reservar la plaça a partir del dia 1 d´agost a l´OAC trucant al 010 de 8.30 a 14 h.



Contra agressions sexistes

Amb el lema "Manresa lliure d´agressions sexistes. No és No!" es dóna continuïtat el treball conjunt amb diferents regidories de l´Ajuntament per sensibilitzar i abordar aquest tema durant la Festa Major de Manresa 2018.

Els objectius de la campanya són sensibilitzar a la població de la problemàtica de les agressions sexistes en els espais d´oci, prevenir els comportaments sexistes i les agressions sexuals, fomentar la corresponsabilitat en prevenir i aturar possibles agressions, visualitzar les agressions sexistes que es donen en espais d´oci nocturn, treballar per trencar l´imaginari del cos de la dona com a objecte sexual i articular l´actuació davant de les situacions d´agressió sexista.

Per duu a terme aquest objectius s´editaran pancartes de sensibilització; es distribuiran cartells informatius i preventius de les agressions sexistes en les zones més conflictives; es farà una campanya de radiodifusió; es durà a terme una formació amb el Àngels de nit perquè puguin detectar comportaments sexistes i actuar per tal de prevenir-los i també, des de les "Nits Q", de la Generalitat, es formarà al personal que treballa a les barres, etc.

Per a la regidora Neus Comellas, serà una Festa Major lluïda que és possible, en part, gràcies als patrocinadors. Per al president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, la Festa Major de manresa "continua amb el seu ADN propi d'un no parer de coses". Ha destacat la participació d'entitats en l'organització d'actes.