La Mion no tindrà el camp de gespa a punt per començar la lliga

El camp de futbol de gespa de la Mion-Puigberenguer de Manresa és una mica més a prop, però no estarà a punt per començar la lliga i caldrà esperar fins a l'octubre o el novembre. Uns mesos després de la presentació del projecte, l'Ajuntament de Manresa ja ha adjudicat el projecte d'obra i, paral·lelament, està en procés de contractació el rènting per adquirir la gespa artificial. Les obres es duran a terme després de l'estiu.

El regidor d'Esports, Jordi Serracanta, ha explicat que «som conscients que no hem pogut encaixar aquesta obra a l'estiu, com ens hauria agradat, per tal que es pogués començar a utilitzar la instal·lació a l'inici de la nova temporada» i ha especificat que els motius són «el retard en els processos d'obtenció de finançament i jurídics».

El regidor ha afirmat que «en tot moment hem transmès la informació al Club de Futbol Pirinaica per gestionar conjuntament les molèsties que això pugui causar». També ha afegit que «s'està treballant per adequar un espai provisional, a l'actual pàrquing, que permeti començar la temporada del futbol base». Serracanta assegura que la previsió final d'acabament de totes les obres és els mesos d'octubre o novembre.

Manresa disposarà, amb aquesta actuació, de dos camps municipals de gespa artificial (estadi de futbol del Congost i camp de futbol Mion-Puigberenguer), i tres si es té en compte el camp del Gimnàstic Park, que és de propietat privada.

L'objectiu de la regidoria d'Esports per als propers anys serà continuar desplegant la gespa artificial als diferents barris de la ciutat, en primer lloc elaborant els projectes, i sempre atenent a criteris de rendibilitat social i esportiva i equilibri territorial.