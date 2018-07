Mobiliari urbà integrat a l'entorn

Un banc i l´inici del camí per darrere dels Bombers

Les actuacions que es duen a terme a l'entorn de l'Agulla comparteixen estètica i aporten unitat a un espai que s'articula al voltant del parc. El color del mobiliari i el camí és marronós com la terra i groguenc com el blat dels camps i el rostoll després de la collita.

Les actuacions consisteixen a habilitar recorreguts de connexió entre el barri del Guix i la Sèquia, i la senyalització dels itineraris. Entre les actuacions realitzades hi ha la millora del Serrat del Guix per convertir-lo en un mirador públic. En execució hi ha la millora del camí del Grau que arrenca de la C-16c, al costat dels Bombers, i arriba fins al parc de l'Agulla, passant pel Serrat del Guix.