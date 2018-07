La CUP critica l'aturada de l'ampliació de l'illa de vianants a Manresa

La Candidatura d´Unitat Popular de Manresa ha fet públic un comunicat on lamenta la decisió de l'Ajuntament de fer marxa enrere en l'ampliació de la zona de vianants al carrer Sobrerroca.

La formació rupturista ha recordat que l´ampliació de l´illa de vianants és un compromís del Pla de Mobilitat vigent, i també està recollit al nou POUM. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament l´any passat, explica que «el model basat en una predominança del transport en vehicle privat no és sostenible a mitjà i llarg termini, i per tant les ciutats s´han d´organitzar a l´entorn del transport públic i els recorreguts per a vianants», i concreta que «el Centre històric ha de tenir una clara vocació de prioritat per als vianants».

Pel que fa al Pla de mobilitat encara concreta més, i explica que «la reconversió en illa de vianants de la major part del centre històric de la ciutat permetrà realitzar els desplaçaments a peu amb una major seguretat. Per aquest motiu, es proposa traslladar els actuals controls d´accessos i instal·lar-ne a la resta d´accessos previstos a la illa de vianants.»

Pla de govern

Segons la CUP, el fet que tan el Pla de Mobilitat com el POUM prevegin l´ampliació de l´illa de vianants és el resultat del consens entre els Grups Municipals sobre aquest tema, i així s´ha explicitat en els diferents fòrums on s´ha parlat de la qüestió. De fet, la CUP ha recordat que l´equip de govern ni tan sols no respecta el Pla de govern subscrit entre CDC i ERC, que es compromet al «tancament de l´ïlla de vianants a la circulació de vehicles durant l´horari comercial i prohibició d´aparcar a la plaça de Major».

La CUP afirma que aquesta reculada posa de relleu la manca d´una voluntat ferma de l´equip de govern, que ha cedit davant de les pressions d´alguns comerciants del Barri Antic i ha oblidat, així, el seu compromís amb tota la ciutadania de Manresa.

Segons la CUP, les polítiques de mobilitat han de ser apostes a llarg termini que assegurin la sostenibilitat, i no es poden condicionar a voluntats electoralistes de curta volada. Jordi Masdeu, regidor de la CUP ha manifestat que «quan més triguem a prendre mesures, més dràstiques hauran de ser les actuacions, ja que, com demostren les accions de la majoria de ciutats grans i mitjanes del nostre entorn, només amb canvis dràstics fruit d´actuacions valentes es pot aturar l'inexorable canvi climàtic que estem patint i que a curt termini és l´amenaça més perillosa per a la continuïtat de la nostra espècie, i això passa, ho vulguem o no, per un canvi radical en la mobilitat a les ciutats».

Mesures valentes

La CUP Manresa considera que en el tema de la mobilitat, i especialment al Barri Antic, cal apostar per mesures valentes, no necessàriament costoses a nivell econòmic, per tal de complir, encara que sigui tard, amb els compromisos que tots els grups municipals van contraure en aprovar el Pla de Mobilitat. Segons la formació independentista, l´illa de vianants del centre de la ciutat és una mesura imprescindible, però no és l´única necessària, i cal implementar-les el més aviat possible per tal d´augmentar la utilització dels mitjans de transport alternatius al vehicle privat a la ciutat.

Davant de la reculada de CDC i ERC, la CUP anima les veïnes del Barri Antic i totes les persones preocupades pel tema a organitzar-se i manifestar el seu descontentament per una decisió que posa en perill la sostenibilitat i que passa per sobre dels consensos i fins i tot de les normatives, aprovades pels mateixos grups que ara es volen fer enrere dels seus compromisos amb el barri i la ciutat.