La demostració de cuina de la festa del tomàquet se celebra esgotant inscripcions

Un bloody Mary amb tomàquet verd de marge; tomàquet rosa ple; tomàquet groc amb ginebra del Bages; un tomàquet buit ple amb verdures de l'horta de la comarca; un rostit de tomàquet tradicional amb pa cruixent; una costella de Palou amb Chutney de tomàquet i un Fest-t'ho tu fet amb tomàquets cirerols i xocolata de cobertura. Són algunes de les vuit receptes que aquest dijous, a partir de 2/4 de 9 del vespre, es podran tastar en el sopar degustació que es farà al Parc de la Seu en el marc de la segona edició de la Festa del Tomàquet del Bages.

Aquest dimarts, els cuiners del Mas de la Sala, Le Clandestin, Alberg de Castelladral i Kursaal han mostrat com s'elaboren les receptes en un Showcooking que ha deixat la sala de We Love Cooking al carrer del Bruc de Manresa plena a vessar fins al punt que uns dies abans es van haver de tancar les inscripcions. L'acte també ha servit per presentar algunes eines del Grup Elde.

Avui dimecres, a partir de les 8 del vespre, es fa un Pintxo Pote tomaquer pels bars de L'Antic, l'associació per a la promoció del Centre Històric de Manresa. Demà dijous, a Món Sant Benet (als baixos de la Casa de l'Amo), es farà unas jornada sobre el cultiu del tomàquet del planter a la llavor i, a la nit, el sopar degustació. Divendres i dissabte hi ha el mercat del tomàquets al mercat de Puigmercadal amb diverses activitats paral·leles.

La 2a edició de la Festa del Tomàquet del Bages la va obrir una conferència del xef manresà Jordi Cruz.