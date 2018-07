Junyent repetirà com a alcaldable amb un equip renovat sense Sala ni Rosich

L'alcalde Valentí Junyent ha presentat candidatura com a cap de llista del PDeCAT a Manresa de cara a les municipals del maig de l'any vinent. És l'única que ha rebut el partit. Dilluns, a les 8 del vespre, els associats votaran en una urna si l'avalen o no.

A l'equip que acompanyi Junyent no hi seran els regidors Josep Maria Sala ni Mercè Rosich perquè es jubilaran i ja li han manifestat directament que no continuaran. «Això sol ja condiciona la confecció de la nova llista perquè són dues peces que hi han estat des del primer moment. Serà un equip renovat, amb gent jove i amb noves cares», va avançar, ahir, l'alcaldable a Regió7.

Pel que fa a les raons per repetir, va exposar l'econòmica, que en el seu dia ja va dir a aquest diari que condicionaria la seva presentació en el sentit que si el 2018 tenia un pressupost que li donés joc, com així ha estat, s'ho plantejaria. L'altra raó, «decisiva per fer el pas», va exposar, és que «he notat el suport del partit i de la gent que havia de validar la candidatura, que espero que es materialitizi el dia 30». Va afegir que «em presento per guanyar» i que «no em plantejo» haver de repetir una coalició com l'actual amb ERC.

Josep Maria Fius, president del PDeCAT a Manresa, va explicar, ahir, que «quan vam donar el tret de sortida, tots els associats de Manresa van rebre la convocatòria de les primàries i que si hi havia algú que en tingués ganes s'hi podia presentar. Ell va enviar la documentació [amb l'aval de 62 signatures de les 46 necessàries] i s'ha aprovat» en l'àmbit local, comarcal i de Barcelona. En concret, ahir, a les 11 del matí i 10 minuts, Junyent va rebre al seu correu la validació del president del partit, David Bonvehí.

El juliol del 2010, poc menys d'un any abans de les municipals del 2011, Junyent, expresident del Bàsquet Manresa i en aquell moment director de l'arbitratge de l'ACB, va aparèixer com a candidat de l'aleshores CiU, després CDC i ara PDeCAT, quan tot apuntava que ho seria Alexis Serra. L'objectiu passava per prendre l'alcaldia als socialistes, que l'ocupaven des de feia setze anys. Ni Serra, ni Josep Vives, que es va mostrar disposats a repetir com a candidats, van aconseguir el consens que sí que va obtenir ell.