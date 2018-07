Manresa s'ambientarà com si fos un envelat per la festa major

Els carrers i places del centre històric de Manresa que acolliran els principals actes de la festa major s'engalanaran i s'il·luminaran per crear l'ambient d'un gran envelat al carrer. És una de les novetats de les festes d'enguany, juntament amb les activitats programades al parc de l'Agulla per abans i després del castell de focs i el concert que protagonitzaran Els Catarres a la plaça Sant Domènec. Els actes, que es duran a terme del 18 al 27 d'agost, es van presentar ahir.

La d'enguany serà una festa major de molts aniversaris, va fer notar la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, que li donaran un valor afegit. Se celebraran els 50 anys de la proclamació de la pubilla; els 25 de la colla castellera Tirallongues; els 30 del Correaigua; el 15è aniversari de la Moscada Infantil i els 10 anys de la Trobada de Bateries i de les Visites a la Manresa Desconeguda. En la majoria de casos s'han organitzat activitats especials per commemorar-ho.

Aquests aniversaris demostren que a la festa major hi ha actes «plenament consolidats», als quals s'hi han afegit novetats com la proposta Enfila't a l'Agulla, que acollirà activitats lúdiques i musicals durant tot el diumenge 26, el del castell de focs (veure Regió7 del 4 de juliol). «Hi podràs passar tot el dia», va assegurar.

També «en honor d'aquests aniversaris volem recuperar l'entranya festiva de la festa major» i per això s'ha pensat en una il·luminació amb garlandes de llum, banderoles i serrells als carrers i places on hi hagi activitat festiva.

Durant tots els dies hi haurà els actes tradicionals de la festa major, música i concerts a diferents espais de la ciutat i l'estrena del cicle «La cultura des d'una altra mirada», amb la participació del músic manresà Natxo Tarrés i l'actor Quim Masferrer.

Una altra de les novetats d'enguany serà un tobogan gegant aquàtic que se situarà a la prolongació del carrer Guimerà i la plaça de Crist Rei el dijous 23 a la tarda.

Per a Comellas, serà una festa major lluïda que és possible en part gràcies als patrocinadors. Per al president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, es «manté l'ADN propi d'un no parar d'activitats i ambient al carrer».