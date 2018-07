La nova Llei de contractació ha dificultat una feina assumida amb personal propi

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha qualificat d'«absolutament desafortunada» la situació que s'ha vist propiciada per l'entrada en vigor el mes de març passat d'una nova llei de contractació que resulta «molt més restrictiva i exigent».

Sala ha explicat que el cap de la unitat de contractació havia emès un informe que «ressaltava que estàvem fora de la llei i calia buscar una solució», tot i que deixava la porta oberta a una nova prolongació del contracte fins a un màxim de 6 mesos més.

Sobre la nota de la interventora i l'informe del cap de medi ambient, el regidor d'Hisenda va dir que s'estava treballant a tota màquina per tenir llestos els plecs de condicions per poder dur a terme el procés d'adjudicació del nou contracte.

Sala ha explicat que a diferència del que s'havia fet en plecs de clàusules anteriors de contractes de telecomunicacions, s'havia decidit que la redacció es faria amb personal propi i no encarregant-lo a una empresa externa, per motius tècnics i d'objectivitat. Sala ha assegurat que «la decisió estava ben presa, però que quan es va adoptar no es van arribar a calibrar bé un seguit de situacions que amb posterioritat es van anar succeint i que són les que han portat que encara no disposem dels plecs redactats».



Antimonopolis

Els motius serien la complexitat tècnica d'aquest plec de clàusules, «que era la primera vegada que redactaven tècnics de l'Ajuntament». Els avenços tecnològics dels darrers anys han fet, segons el regidor d'Hisenda, que hagin canviat molt les necessitats en relació amb el que s'havia fet amb anterioritat. Així que hi ha hagut una necessitat d'aprenentatge per part dels propis tècnics municipals per avaluar la conveniència de cada tecnologia.

Ha calgut canviar estructures per afavorir l'entrada de proveïdors diferents i s'han hagut de redactar altres plecs que no estaven previstos.