Una caputxina màrtir de la guerra civil, primera monja beatificada de Manresa

«Vèiem en la distància grans fogates per tot Barcelona, eren les esglésies i els convents que cremaven», relatava una de les germanes caputxines de la comunitat de Premià de Mar. Era el 19 de juliol del 1936 i acabava d'esclatar la guerra civil. Entre les tretze monges de la comunitat de Premià hi havia Josefa Noguera Manubens, filla de les Escodines (1870-1936) i caputxina de la Mare del Diví Pastor, que en vestir els hàbits va prendre el nom de Maria Auxili Noguera.

Josefa Noguera va ser assassinada el 1936. El novembre que ve, passarà a ser la primera monja beatificada de Manresa. L'acte tindrà lloc a la Sagrada Família de Barcelona juntament amb altres víctimes de les ràtzies anticatòliques de la guerra civil, després que el Vaticà ho certifiqués el novembre passat. Amb el títol pòstum de beata, perquè va morir com a màrtir, Maria Auxili Noguera podrà pujar a l'altar per ser pregada en públic. La consideració de beat és el tercer pas en el camí cap a la canonització.

Mai va arribar a casa

El juliol del 1936, Josefa Noguera estava vivint a la comunitat de Premià de Mar. Havia aconseguit l'aprovació del seu pare per ser religiosa i professar a l'Institut de Religioses de la Divina Pastora a Sants quan tenia 16 anys, i va dedicar tota la seva vida a servir l'Església. Quan va esclatar la guerra civil volia tornar a Manresa amb la seva família, però no hi va arribar mai.

«Moltes de les germanes van ser distribuïdes entre les amistats», va explicar una de les caputxines perseguides de Premià. «Ens van aconsellar a totes que ens escapéssim perquè d'un moment a l'altre els rojos sortirien al carrer», recordava. L'última vegada que van veure amb vida Josefa Noguera anava cap a Manresa amb la germana Andrea Solans, però ningú en va saber mai més res.

Fins que el 1939 la germana Maria del Calvario Artigas, testimoni de la guerra, va poder deixar una declaració sobre la mort de Noguera. «Un dia van venir dos de la FAI a casa perquè volien menjar, els vam donar de tot el que teníem», explicava.

Després de menjar i beure un dels milicians li confessà que feia dos dies el seu company havia assassinat dues germanes, que encaixaven amb la descripció de les dues monges que s'escapaven de Premià de Mar, entre elles, Josefa Noguera. Anaven per la carretera que porta de l'Hospitalet de Llobregat a Manresa a peu i dient: «Sagrat Cor de Jesús en Vós Confio», subratllava la testimoni. «Mentre elles cridaven aquestes paraules va ser quan van ser mortes a trets en un descampat a prop de la carretera», descrivia.

Va ser identificada el 1939 juntament amb altres víctimes de la guerra civil i continua enterrada en una fossa de l'Hospitalet de Llobregat. Ara, arriba el procés de la beatificació al cap de 82 anys de la seva mort.