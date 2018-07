Entrepà solidari gegant per recollir fons, el setembre

El Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i Manresa + Comerç preparen per al 29 de setembre una de les primeres activitats per recaptar diners per a la unitat de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Consistirà en un entrepà solidari gegant amb una mena de llonganissa curada com la que es consumia durant l'època de sant Ignasi. Un entrepà i un refresc es vendrà per 5 euros. Al llarg de la tarda també s'impulsaran activitats lúdiques i culturals al centre de Manresa per atreure gent a l'activitat.