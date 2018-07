Ha costat més d'una dècada aconseguir que la beatificació arribés al Vaticà

El camí per a la beatificació d'una persona és ple de complexitats. Hi ha causes que s'acaben desestimant. «És un procés molt seriós», assegura a aquest diari Josep Guardiola Noguera, parent llunyà de Josefa Noguera. Fa 12 anys va sonar el telèfon, era una monja de Barcelona que el trucava per preguntar-li sobre ella. Només sabia que era una monja de la seva congregació i que va morir durant la guerra civil. «En aquell moment no teníem res de res», explica Guardiola. «Jo sabia la història familiar, tot i que el problema de les famílies després de la guerra va ser que molt poca gent en parlava», recorda, «i molts papers van ser cremats i destruïts».

Després de més d'una dècada van aconseguir que la causa arribés a Roma. Abans van haver de superar un procés davant un tribunal eclesiàstic conduït per la Congregació per a les Causes dels Sants. Dotze anys després tenen 27 llibres i una positio, que recull els documents utilitzats per a la beatificació.

Nascuda a les Escodines



Josefa Noguera va néixer el 1870 al carrer de les Escodines i era filla dels propietaris del forn de pa del barri, una de les famílies més benestants de la ciutat a principi del segle XX. «Van ser els primers manresans a tenir mosaic a terra i aigua corrent, tenien el número 1 de les aigües de Manresa», narra Guardiola sobre els orígens de la família. «Servien el pa a una catorzena de congregacions religioses», subratlla, per això «quan va començar la guerra va ser una de les famílies marcades pels republicans», conclou.