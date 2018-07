L'Ajuntament aprofita l'estrena dels accessos a Puigmercadal per tancar-ne la plaça al trànsit

Des d'avui dijous els cotxes ja no poden ni circular ni aparcar a la plaça del Mercat de Manresa. L'Ajuntament ha aprofitat l'estrena dels nous accessos i de la façana de Puigmercadal per tancar-ne l'accés al trànsit, com ja feia anys que s'havia compromès a fer.

El tancament als cotxes s'ha fet amb jardineres i s'ha pintat al terra un pas de vianants perquè quedi ben clar que es prohibeix el seu accés. El cost de les obres ha estat de 126.000 euros.

Els regidors Marc Aloy i Jaume Arnau han estat els encarregats de presentar les millores, que s'estrenaran aquest divendres i dissabte coincidint amb la celebració del Mercat del tomàquet en aquest emplaçament, dins de la segona edició de la festa del tomàquet del Bages. En la presentació els ha acompanyat Agustí Perramon, responsable dels paradistes del mercat, que ha celebrat les intervencions de l'Ajuntament.