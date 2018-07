Manresa comparteix experiències d'innovació urbana amb Altena

L´Ajuntament de Manresa, fa un mes, es va adherir a la xarxa europea URBACT "Re-Grow City" per participar en un projecte de bones pràctiques conjuntament amb altres cinc ciutats europees de Letònia, Xipre, Grècia, Eslovènia i Itàlia i que té com a objectiu compartir experiències exitoses en l´àmbit de la innovació urbana i de la governança a partir de la implicació de la ciutadania en el disseny i implementació de les polítiques públiques del municipi.

Manresa ha acollit una trobada amb els socis de la xarxa URBACT que ha començat amb una petita visita al Barri Antic. Més tard, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha rebut a la Casa Consistorial l´alcalde de la ciutat alemanya d´Altena, Andreas Hollsteiner, que exerceix el lideratge del projecte "Re-Grow City" i que enguany està fent una ronda de visites a tots els municipis adherits a URBACT per conèixer què fa cada ciutat i quines accions es poden transferir.

Durant la visita a l´Ajuntament de Manresa, Andreas Hollsteiner i Valentí Junyent han debatut sobre aspectes de les seves respectives ciutats, i després que l´alcalde d´Altena signés el llibre d´Honor, ambdós batlles han intercanviat obsequis.

Posteriorment, s´ha dut a terme una reunió de treball, a l´Espai Manresa 1522, amb el Comissionat del Centre Històric i diversos col·lectius i persones de la ciutat.

Problemes comuns

L´àmbit de treball escollit per aplicar aquest projecte a Manresa és el Centre Històric, atès les moltes similituds que hi ha entre aquest i Altena pel que fa la seva situació i els reptes i solucions aportades per la ciutat alemanya, com són la pèrdua i envelliment de la població, comerços i pisos buits, atur, etc. que els germànics van atacar amb propostes turístiques i culturals, dinamització comercial, redimensionament i millora de serveis, canvi d´usos d´equipaments, voluntariat, acollida de refugiats, canvis urbanístics, etc.

El Comissionat del Centre Històric ha posat sobre la taula els àmbits de treball següents: el projecte Manresa 2022; la dinamització comercial lligada amb projectes culturals-artístics; el programa de masoveria urbana i altres accions per combatre els habitatges buits i les accions urbanístiques innovadores (esponjament espais, etc.).

La reunió tècnica ha començat amb la intervenció del soci líder (Ajuntament d´Altena) que ha fet una introducció sobre la xarxa de transferència URBACT. Després s´ha presentat la ciutat de Manresa i els projectes locals ja esmentats.

Tot seguit, els representants d´Altena han abordat el tema de les bones pràctiques de la xarxa europea, els paquets temàtics i la metodologia de transferència. En acabat, s´ha donat pas a un debat sobre la rellevància de les bones pràctiques de la xarxa per a la ciutat de Manresa. Finalment, l´alcalde de la capital del Bages ha clos l´acte