Agustí Perramon fa trenta anys que té una parada de peix al mercat de Puigmercadal de Manresa i en fa mig que és el president de la resta de paradistes, càrrec que ja havia ocupat amb anterioritat.



Com valora els canvis que està fent el mercat?

Els canvis són bons. El que passa és que s'ha d'ajustar el tipus de comerç. Per exemple, només hi ha una fruiteria i aniria bé que n'hi hagués una altra. És clar, venim d'una època amb 40 parades i escaig, amb molta oferta comercial, i ara hi ha hagut un canvi. Uns que han tancat per jubilació, altres perquè no els ha anat bé. Això sempre havia passat, però el que ens hem trobat els darrers anys és que el que ha tancat no ha obert més. Ara, la idea del que està fent l'Ajuntament és revertir aquesta dinàmica. Les 40 parades no hi tornaran a ser mai i estem cercant un segell per cridar nou públic que ara no tenim.

Quin públic?

El Barri Antic és com és, té les característiques que té i, bàsicament, hi ve gent gran. Sí que hi ve jovent, però més de cap de setmana i de divendres a la tarda. El que estem cercant és cridar aquesta gent perquè vingui no només un dia a la setmana o al mes. D'aquí que hi hagi la idea de l'autoservei. I ampliar horaris, quan toqui, perquè serà complicat.

Per què?

Una botiga, un propietari, canvia quan vol, però en ser una colla, posar-te d'acord tots és complicat. Cadascú té la seva especifitat, cadascú té les seves necessitats.

Encara hi ha feina per fer.

Sí, però estem encarrilats.

Després del que s'ha fet, algun

tema que consideri prioritari?

La idea, ara, és buscar operadors -paradistes i per portar el bar i l'espai de degustació. N'hi havia d'interessats, però quan venien i veien l'entrada, s'espantaven. Ara, els hem posat les eines, i l'objectiu és que la gent s'animi a venir.