La Casa Flors Sirera de Manresa ha acollit més de 40 entitats aquest curs

La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera de Manresa ha atès més de 40 entitats aquest curs 2017-2018 i una mitjana de 300 persones a la setmana l´han visitat.

La Casa Flors Sirera és un equipament públic municipal que depèn de la regidoria de Cooperació i és la seu del Consell Municipal de Solidaritat. Ubicat al carrer Saleses va néixer amb la voluntat d´avançar en unes relacions més equitatives i enriquidores entre països i cultures i fer de Manresa una ciutat compromesa amb la cultura de la pau.

L´equipament porta el nom de Flors Sirera a proposta del Consell Municipal de Solidaritat i en record de la cooperant manresana assassinada a Ruanda l´any 1997 quan realitzava un projecte d´ajuda humanitària de Metges del món.

La Casa Flors Sirera ha evolucionat al ritme de les necessitats socials i del teixit associatiu des que l´any 2003 el Consell Municipal de Solidaritat va demandar un espai de referència a la ciutat per visualitzar l´aposta del municipi per la Cultura de la Pau i els Drets Humans.

Més enllà de ser un punt de trobada de les entitats es volia crear un espai de coneixement mutu i de sinergia entre totes aquelles iniciatives que pretenen avançar cap a un món més just. Així, tot i que la Casa continua sent la seu del Consell Municipal de Solidaritat, s´ha anat obrint a un conjunt d´entitats que treballen des dels valors de l´acollida, la igualtat d´oportunitats, la pau i la transformació social.

Activitats de sensibilització

Des de Flors Sirera tant es programen activitats de sensibilització per al conjunt de la ciutadania com s´ofereixen espais perquè el teixit associatiu pugui créixer i desenvolupar accions pròpies. L´equipament, obert a la ciutadania, es gestiona coordinadament entre l´equip tècnic i la participació responsable de les entitats i persones usuàries.

Qualsevol persona pot fer ús dels serveis de la Casa si vol realitzar activitats d´interès social, però en són destinatàries preferents aquelles entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat, així com les entitats sense ànim de lucre o grups informals amb finalitats socials. Iniciatives que tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura de pau, els drets humans, l´educació en valors i la interculturalitat.

La Casa també és la seu de l´Associació Intercultural de Bages per a Tothom, que ofereix assessorament a persones migrades, com de la Fundació Apip-Acam, que treballa projectes amb diferents col·lectius vulnerables.



Entitats a la Casa Flors Sirera

Són moltes les entitats i grups que utilitzen els espais de la Casa per dur a terme la seva activitat, ja sigui de forma ordinària o bé extraordinària. Aquest darrer curs 2017-18 han sigut més de 40 les entitats, grups o col·lectius informals que han passat per Flors Sirera. Amb una mitjana de 300 persones a la setmana i entre 1200 i 1800 al mes.

Entre les associacions i grups que utilitzen la Casa hi ha un ventall molt divers de perfils, però en destaquen dues tipologies d´entitats:



Les entitats de nova ciutadania (col·lectius d´Àfrica i Amèrica Llatina bàsicament) que aprofiten els espais de la Casa Flors Sirera per enfortir la seva vida associativa, mantenir els seus orígens culturals i, alhora, participar en temes de ciutat. Entre aquests col·lectius són majoritàries les entitats que aglutinen persones originàries de l´Àfrica Subsahariana, tot i que també trobem associacions d´Amèrica llatina (per exemple, un grup d´assaig de folklore equatorià). Les entitats educatives i culturals que promouen una visió de la cultura transformadora i l´educació en valors. En serien exemple entitats que realitzen reforç escolar per a col·lectius en risc, grups que promouen el teatre social, el clown, l´intercanvi educatiu entre famílies o l´educació emocional, entre altres.

Activitats pròpies



La Casa compta amb un punt d´informació i assessorament en matèria de pau i drets humans per tal d´assessorar a totes les persones i entitats interessades en aquestes temàtiques. S´ofereix una visió transformadora de la cooperació que superi una posició assistencial i aposti per conèixer la riquesa cultural i humana d´altres pobles i creï ponts per treballar plegats per a una millor realitat local i global.

Una altra de les activitats principals que es potencien des de la Casa Flors Sirera en la línia de promoure la Cultura de Pau i els Drets Humans són els tallers educatius que s´adrecen a alumnes de primària i, sobretot, de secundària de la ciutat. Aquest darrer curs (des del mes d´octubre de 2017 fins el juny de 2018) més de 2.370 alumnes han participat d´aquests tallers.

Entre les escoles i instituts que han fet demanda de les activitats hi ha els instituts de secundària Lluís de Peguera, Guillem Catà, Lacetània, Pius Font i Quer, Cal Gravat, Fedac Manresa i La Salle. Entre les escoles de primària, el Sant Ignasi, la Flama, l´Oms i de Prat, el Pilar, l´Espill, la Joviat, la Font, l´Ave Maria, el Baves, la Renaixença i la Vedruna Manresa.

Les principals temàtiques treballades als centres educatius han estat el consum conscient, la realitat de les persones refugiades, les causes dels conflictes i les opcions que tenim per treballar per la pau. Tot plegat un conjunt de propostes que acompanyen a infants i joves a saber-se protagonistes de la societat que volem construir.