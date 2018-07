D'ençà que se'n va fer càrrec Monbus per decisió del Suprem, la línia arrossega un rosari de problemes

El servei de bus amb trajectes directes de Manresa a Barcelona i viceversa arrossega rere seu tot un rosari de problemes que, per ara, tampoc no ha pogut tallar en sec l'entrada en servei del Bus Exprés, el 9 de juliol passat, que suposa oferir més directes mitjançant una xarxa de vehicles d'altes prestacions que continua operant Monbus

Tal com ja va explicar Regió7 dimarts d'aquesta setmana, el dia abans al matí els usuaris van haver de guiar el xofer per arribar a la Ronda Universitat perquè es va perdre entrant a Barcelona i es va desviar per on no tocava i es va saltar cinc parades.

El servei interurbà de bus de Manresa a Barcelona va començar a funcionar en mans de Monbus l'any 2016. La companyia va substituir l'UTE Bages Exprés, formada per les empreses Castellà, Julià i Alsina Graells, obeint una sentència del Suprem que considerava que Monbus havia guanyat el concurs i no Bages Exprés, i que va desautoritzar la Generalitat, que havia donat menys punts a Monbus en valorar que l'oferta econòmica que feia es basava en valors anormals i desproporcionats.

D'ençà que Monbus va entomar el servei, les denúncies dels usuaris no han parat. La Generalitat fins i tot va encarregar una auditoria de la línia.