L'Ajuntament buida de cotxes la plaça del Puigmercadal després d'anys de fracassos

A la plaça del Puigmercadal ja no hi ha cotxes. Des d'ahir, unes jardineres hi barren el pas. Aprofitant l'estrena, avui, coincidint amb els actes de la 2a Festa del Tomàquet del Bages, de la nova entrada al mercat, l'Ajuntament ha decidit fer complir la prohibició d'entrar amb cotxe a la plaça del mercat i aparcar-hi. Ni la pilona que hi van posar fa anys, ni les multes de la Policia Local no ho havien aconseguit. En el darrer cas, perquè els paradistes es van rebotar. A pesar del senyal prohibint-ho, els conductors aparcaven a la plaça. Ara ja no.

Ahir al migdia, els operaris treballaven a preu fet per deixar instal·lades les jardineres (tres a la banda de la Muralla del Carme i quatre a la del carrer de la Canal, va explicar un d'ells a aquest diari). Al terra, des de la Muralla, hi van pintar un pas de vianants que arriba fins a la porta del mercat.

Com va avançar Regió7 dissabte passat, la nova entrada del Puigmercadal ocupa un bon tram de la façana principal de l'edifici, amb un frontal de vidre amb portes automàtiques sota un porxo de formigó que coronen les lletres Mercat Puigmercadal. Traspassades les portes, l'aspecte del vestíbul actual no té res a veure amb el d'abans, petit i fosc, com l'entrada a un magatzem, ho descrivia, ahir, el president dels paradistes, Agustí Perramon. Ha quadruplicat l'espai, s'han fet unes escales el doble d'amples que les anteriors i, pujant aquestes escales, l'enderroc de dues parades que donaven l'esquena a l'entrada permetrà veure les altres parades de cara, i que hi arribi llum natural.



Cinc interessats per posar el bar

Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats, destacava amb una visible satisfacció que la nova entrada «canvia d'una forma radical la cara del mercat», i recordava que, en un futur, a la part del vestíbul (on abans hi havia l'oficina d'informació municipal) «hi anirà un servei de bar-restaurant amb una terrassa a fora». Va remarcar que, «pel cap baix, tenim cinc interessats, que hauran de concursar per aconseguir aquest espai».

Quant al tema dels cotxes, va explicar que «les torretes faran que recuperem aquest espai per als vianants i per a la terrassa o ter-rasses que hi puguin haver». Va insistir que justament una de les primeres accions de l'Ajuntament quan es va fer càrrec de la gestió del Puigmercadal va ser fer descomptes al pàrquing del mercat amb la idea que, tard o d'hora, es traurien els cotxes de la plaça per poder-la omplir de contingut amb activitats diverses, algunes de les quals com el Mercat de Música Morta de Manresa, el FABA i la Festa del Tomàquet, ja s'han fet amb èxit i la implicació dels paradistes. Pel que fa als paradistes i la prohibició d'aparcar a la plaça, va dir que s'estudien cas per cas les seves necessitats de mobilitat.

Marc Aloy, regidor d'Urbanisme i Llicències, va remarcar que, abans, fins i tot hi ha qui no podia trobar la porta del mercat i que això ja no passarà més. El regidor va repassar les obres, que s'han fet en dues fases i han costat 126.000 euros, que se sumen als 150.000 que s'hi van destinar l'any passat. «La primera fase la vam iniciar a final de l'any passat i va consistir en l'estructura i els enderrocs, i la segona l'hem fet en els dos últims mesos i ha inclòs els falsos sostres, els acabats, les instal·lacions i el paviment». Va dir que s'havia d'acabar a final d'estiu, però que s'ha premut l'accelerador per tenir-ho a punt coincidint amb la Festa del Tomàquet, avui i demà. «Quedaran algunes coses pendents», com ara retocs de pintura i un aplacat a la façana amb el logo del Puigmercadal, on funcionen una vintena de parades.



El 15 d'agost, més enderrocs

Les properes obres, la setmana del 15 d'agost, va avançar Aloy, consistiran en l'enderroc de la darrera illa de parades que ha d'anar a ter-ra, a l'espai que en un futur ocuparà l'autoservei. Més a llarg termini va parlar de transformar el cos on ara hi ha una rampa en un cos amb escales i un ascensor que arribi fins al pàrquing.