Una nova tongada de pavimentació tallarà el trànsit al lateral dret del passeig de Pere III

A partir d'aquest divendres i fins al pròxim dimecres 1 d'agost l'Ajuntament de Manresa iniciarà una nova tongada de treballs de millora del paviment de les calçades a diversos carrers de la ciutat que tindran afectacions importants en la circulació ja que es duran a terme en alguns dels vials més transitats com el passeig de Pere III, el Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara.

Les obres es duran a terme a 7 carrers. Formen part del pla de xoc de Millora de l'Espai Públic 2018, que per a aquest any té un pressupost d'un milió d'euros.

?Les obres començaran avui als solars i al carrer de la Dama. Es millorarà el gual d'accés a un d'ells, es pavimentarà l'altre i també s'arranjarà el carrer. Amb motiu d'aquests reballs es prohibirà l'estacionament, regulat amb zona blava, i es tallarà el trànsit al carrer. Aquests treballs de condicionament coincideixen amb l'anunci de la construcció d'un petit camp de futbol a la plaça del Milcentenari, de forma que ja no s'hi podrà aparcar. Els solars del carrer de la Dama seran dels pocs que hi haurà al Barri Antic.

?També avui es tallarà puntualment un dels dos carrils de circulació del carrer de Sant Cristòfol, entre Arquitecte Montagut i Sant Joan d'en Coll per fer els treballs previs a la pavimentació. Aquesta es farà el dilluns 30 de juliol. Hi haurà talls puntuals. És previst que les afectacions durin un dia.

?El mateix dilluns es tallarà el trànsit al passeig de Pere III entre el carrer Sèquia i la plaça de l'11 de setembre, en direcció al centre. Els vehicles que hi circulin es desviaran pel carrer de la Sèquia en direcció a la plaça de Mallorca. El bus urbà canviarà el seu recorregut. En aquest cas l'operació durarà 2 dies.

?Dilluns a primera hora de la tarda quedarà tallat al trànsit el car-rer de Viladordis, entre la plaça del Pare Oriol i el carrer de la Providència. Els cotxes que circulin per aquesta zona es desviaran pel Joan Brossa i l'avinguda de Francesc Macià, per on es desviaran, també, els busos urbans. Tot plegat durarà 2 dies.

?A la carretera del Pont de Vilomara les obres començaran el dimarts 31 d'agost. Es tallarà el trànsit entre el carrer Trieta i l'avinguda de Francesc Macià. És el tram de dos carrils de pujada en direcció a la Sagrada Família. Els cotxes ja es desviaran al carrer de Sant Joan d'en Coll per continuar amunt pel Gaudí. En aquest cas les obres duraran 2 dies.

?Durant el dimecres 1 d'agost no es podrà circular per la rotonda que hi ha a la confluència dels car-rers Primer de Maig, Carrasco i Formiguera, Aragó, Súria i Sant Josep, davant mateix del Baixador dels Catalans. Això afectarà tot el trànsit de l'entorn perquè no es podrà arribar a la rotonda. Es desviaran pels carrers del voltant.

?A partir de dimecres tampoc no es podrà circular per la prolongació del carrer Guimerà, entre Crist Rei i el carrer de Barcelona. Es tallarà el trànsit al lateral dret del Pere III de baixada des de la plaça d'Espanya durant 2 dies.

Aquests treballs i canvis de circulació, que com a màxim duraran 4 dies en el cas del solar i el car-rer de la Dama, i entre 1 i 2 a la resta, s'afegeixen a les importants afectacions que causen les obres ja de més envergadura que hi ha aquests dies a Manresa. Es tracta de les de la Via de Sant Ignasi, entre les piscines municipals i el camí de la Cova, i les que estre-nyen la carretera de Vic, entre Sant Cristòfol i Jacint Verdaguer. En tots dos casos es generen cues o ha provocat que la pressió del trànsit es traslladi cap a altres car-rers de la ciutat, sobretot per entrar i sortir de Manresa.

Una auditoria de l'Espai Urbà de Manresa que es va fer pública fa dos anys va calcular que farien falta 15 milions d'euros per arreglar carrers, voreres i parcs a Manresa. Al pla de xoc que s'ha fet fins ara se n'hi han invertit dos.