Trànsit sancionarà el xofer que duia el mòbil al davant amb un partit de tennis

El Servei Català de Trànsit ha iniciat un expedient sancionador contra el xofer de l'empresa Monbus que va fer un bon tram del trajecte de Barcelona a Manresa amb el mòbil col·locat al seu davant amb la retransmissió d'un partit de tennis que s'estava jugant en aquell moment.

Trànsit ha informat que la sanció que surti d'aquest expedient sancionador serà com la de qualsevol altre conductor, ja sigui en forma de multa o de pèrdua de punts. Les fonts del servei han reconegut que «no és habitual» trobar-se un cas com aquest.

Els fets van tenir lloc el 7 de juny passat al bus que va sortir a les 2 i 10 minuts de la Ronda Universitat de Barcelona amb direcció a Manresa i amb parada a Olesa de Montserrat. Una usuària que l'agafa de manera regular va veure com, a l'altura de l'avinguda de la Diagonal, el xofer aprofitava el semàfor per posar el mòbil en un suport al tauler del vehicle on es veia la retransmissió d'un partit de tennis, la qual cosa li va cridar l'atenció. A aquesta situació, que li va generar molta preocupació fins al punt d'enregistrar-ho amb el seu mòbil, es va afegir que va començar a ploure molt i que el vidre frontal del vehicle es va entelar de tal manera que feia la visibilitat pràcticament impossible. Fins que el xofer va decidir netejar-lo, la usuària explicava que hi va haver cert neguit entre els passatgers que anaven asseguts a les primeres files i que ho van veure.

En la gravació no es pot apreciar si el conductor va apartar la vista de la carretera en algun moment per mirar el partit –la retransmissió del qual va tancar a punt de desviar-se per entrar a Olesa de Montserrat– i la usuària tampoc no ho va poder certificar durant el trajecte. Amb tot, considerant que no era tolerable que un conductor portés un vehicle amb desenes de persones amb un partit de tennis al davant, i amb el precedent dels continuats problemes de la línia, va decidir posar-ho en coneixement dels usuaris del grup de WhatsApp d'aquest servei de bus, a través del qual van consensuar trucar al 112.

Una vegada a Manresa, va anar a l'oficina dels Mossos d'Esquadra per informar-los del que havia succeït. L'endemà, els Mossos van confirmar a Regió7 que «tenim coneixement dels fets i iniciarem una investigació per veure què ha passat». Recollida la informació, la van traslladar a Trànsit pel fet de no tractar-se d'un delicte penal. Aquest diari va voler saber la versió de Monbus, però aquesta va dir que no es pronunciaria.

Trànsit ha confirmat aquesta setmana que, vista la informació, ha decidit «iniciar un expedient sancionador» contra el xofer.