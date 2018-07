Barri Antic i Sagrada Família lideren el rànquing de demandes d'intermediació

Pel que fa als barris, les demandes estan molt repartides: Barri Antic (25 casos, el 23%); Sagrada Família (11 casos, 9%); Plaça Catalunya-Saldes (10 casos, el 8%); Carretera de Santpedor i Vic-Remei (8 casos); Mion-Puigberenguer (7 casos); Passeig i Rodalies (6 casos); Balconada (5 casos); Valldaura (4 casos); Cal Gravat (4 casos); Viladordis, Sant Pau i Escodines (3 casos a cada barri); Pare Ignasi Puig-El Xup (2 casos); i altres espais disseminats (2 casos).

Els conflictes tenen a veure amb casos de famílies que s'apropien l'espai comunitari d'una finca, que pugen a la teulada per manipular l'antena i trenquen teules, que embruten el pati amb restes de menjar... Les situacions que s'afronten mitjançant el programa Enllaç són molt diverses, però tenen com a nexe comú que generen incomoditat i es fan difícils de pair.

Es tracta de situacions d'intermediació en què és la mateixa administració qui té voluntat de cercar solucions malgrat que les parts en conflicte no tinguin voluntat de pacte (aquest seria un requisit de la mediació clàssica).

Cal tenir en compte que cada cas implica diferents persones, nuclis familiars i problemàtiques.

L'origen de la demanda arriba per diferents vies, en concret: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà-OAC (27%) és la primera via d'entrada; via directa o pel mateix ciutadà (26%); Policia Local (14,3%); Administradors de finques (7%); Serveis Socials (6,6%); Associacions de veïns (5,5%); Oficina Local d'Habitatge (4%); i altres (Mossos d'Esquadra, Unitat de Salut, Caps de Salut, etc).



Predicar la convivència

Durant el 2017, el servei municipal Enllaç ha continuat col·laborant amb projectes i espais per difondre la necessitat de mantenir i potenciar la convivència ciutadana així com per fer difusió del mateix servei. Aquest treball s'ha realitzat a través de l'organització de sessions informatives a grups de Serveis Socials i d'Inclusió; amb la participació en el mòdul formatiu d'Acollida adreçat a població immigrada o bé amb xerrades a bar-ris, com la realitzada a la Carretera de Santpedor, o bé l'adreçada a estudiants de Grau Superior d'Animació Sociocultural de l'institut Guillem Catà. Una de les peces clau del treball són les accions de coordinació, se n'han fet un total de 130 a nivell intern municipal (Policia Local, Serveis Socials, OAC, etc), i 80 a nivell extern (Administradors de finques, Càritas, Món veïnal).

Enllaç és un servei municipal d'intermediació que depèn del Programa d'Acollida i disposa d'una tècnica especialitzada en mediació, i que porta a terme els contactes comunitaris.