L'Ajuntament de Manresa intervé cada any en més de cent conflictes veïnals

L'administració municipal posa les eines per desactivar cada any un centenar de conflictes veïnals que podrien tenir conseqüències greus a Manresa, però en 12 anys encara no ha trobat la fórmula perquè l'any següent no es torni a repetir la mateixa història.

L'anàlisi comparada de les memòries d'activitat del servei municipal Enllaç mostra uns paràmetres que es repeteixen invariablement any rere any.

Si exceptuem el període d'arrencada i d'enlairament, la resta de temps que ha funcionat aquest recurs s'ha enfrontat als mateixos problemes i ha aconseguit resultats similars.

El programa Enllaç és un servei d'intermediació social que té per objectiu fer intervencions en situacions de conflictivitat i de ruptura de la convivència veïnal –si pot ser abans que esclatin, millor– que cada any atén més d'un centenar de casos i soluciona a l'entorn del 70%. Les persones ateses són unes dues-centes cinquanta amb problemàtiques que afecten una població global que supera el miler.

Els principals problemes són causats pel soroll i la convivència. I també per la brutícia.

Les dades més recents corresponen a la memòria del 2017, que ahir va fer pública l'Ajuntament de Manresa.

L'Ajuntament va intervenir l'any passat en 117 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana i va atendre 260 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven un total de 1.113 persones. Es van dur a terme 1.175 intervencions diferents. Del global de casos atesos i tancats durant l'any (106), el 65% han quedat tancats i resolts satisfactòriament. Dels 117 casos atesos, 99 eren nous i 18 de seguiment de l'any anterior.

A banda del 65% de casos resolts, el 15% s'han tancat sense acord (12 casos); el 10% han quedat interromputs per diferents circumstàncies (no voler continuar, buscar altres sortides, etc.) i el 10% restant s'ha derivat a d'altres serveis ja que no corresponia a la tasca de mediació.

97 casos (el 91%) eren problemàtiques veïnals, dels quals 28 eren per soroll i 28 més per dificultats de relació; 17 per neteja, 9 problemes d'espais comuns, 4 per humitats i 4 per gestió de la comunitat. L'altre bloc important seria el de l'ús de l'espai públic, amb un total de 8 casos i el 8% del total (brutícia a solars i problemes a espais públics).