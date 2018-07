L'investigador Pere-Joan Cardona ingressarà a la Reial Acadèmia Europea de Doctors l'octubre

L'investigador manresà Pere-Joan Cardona, pare d'una vacuna i d'un probiòtic contra la tuberculosi, ingressarà el 23 d'octubre vinent a la Reial Acadèmia Europea de Doctors. En el decurs de l'acte, que tindrà lloc a Barcelona, presentarà el seu darrer treball, titulat «La Unitat de Tuberculosi Experimental. 20 anys d'història».

Cardona llegeix l'ingrés com «un reconeixement a la meva car-rera acadèmica» i, sobretot, «a la tasca de la Unitat de Tuberculosi Experimental per erradicar la tuberculosi». Lamenta que, «malgrat els esforços realitzats per la comunitat internacional els últims 15 anys, el nombre absolut de casos a tot el món es manté estable. Són uns 9 milions de malalts anuals, que causen 1,8 milions de morts. I el més trist és que un terç no s'arriben a diagnosticar mai». Creu que poder visibilitzar la malaltia és important per trobar més inversió per combatre-la.