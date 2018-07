La manresana Paula Terra recull tres premis de disseny d'àmbit internacional

La manresana Paula Terra ha guanyat tres premis internacionals de disseny. Per una banda, al costat del seu company Oriol Campillo, n'ha guanyat un a la 7a edició dels Glassberries Design Awards, un concurs anual de disseny d'envasos convocat per la multinacional BA. Per l'altra, Ter-ra i el seu grup de treball, format per Campillo, Núria Jané i Adrián Soldado –tots ells estudiants de disseny d'EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelo- na–, també han estat guardonats amb dos premis de plata per una prestatgeria i un penjador de paret interactius a la competició de disseny més gran del món.

Al concurs anual de disseny d'envasos, al qual es van presentar més de 200 estudiants d'onze universitats europees, l'objectiu era dissenyar una ampolla de vidre per al mercat del vi i un embalatge de cartró per a grups de tres a sis ampolles. És el segon any consecutiu que la manresana obté un premi en aquest concurs; a l'edició anterior, celebrada a Berlín, va obtenir el segon premi. Enguany, els premis es van donar a l'auditori de la Pedrera de Barcelona.

Al A'Design Award, on es van presentar 45.906 projectes professionals, el lliurament de premis va tenir lloc al Teatre Sociale de Tremezzo Sightseeing, al llac de Como (Itàlia). Entre d'altres, cada membre de l'equip va rebre un trofeu. A més a més, els dissenys formen part del llibre A'Design Awards 2018 i d'una exposició.