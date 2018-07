Els pagesos assenyalen la restauració com l'assignatura pendent de l'horta del Bages

Els hortolans del Bages consideren que, per acabar de donar una bona empenta al tomàquet, i a l'horta de la comarca en general, l'assignatura pendent és la restauració. La majoria creu que la ciutadania ha canviat el xip i cada vegada és més exigent, però que, en canvi, als restaurants encara els costa apostar pel producte de casa i, sobretot, fer-lo valer a la carta. Pere Calafell, de Can Calafell, posa com a exemple que a la carta surt quan un vi és de la DO Pla de Bages, però, en canvi, «si l'amanida està feta amb un tomàquet d'aquí, no ho saps». Creu que si es fes més, els hortolans i els restauradors es retroalimentarien i hi sortiria tothom guanyant.



Ahir, la plaça del mercat de Manresa (la plaça de Puigmercadal) va viure la segona jornada del mercat de tomàquets de la 2a Festa del Tomàquet del Bages. A diferència de l'any passat, aquest mercat també es va fer divendres, però hi va passar poca gent, explicaven els responsables de la desena de parades de tomàquets que ocupaven el perímetre de la plaça del mercat amb qui va parlar Regió7. Divendres, on sí que hi va haver ambient va ser a dins del Puigmercadal, on es van vendre 500 tiquets per a la nit de tapes organitzada pels paradistes, segons informaven els organitzadors de la festa. També hi va haver un berenar amb producte local i concert.



La jornada d'ahir va ser molt més satisfactòria per als pagesos que venien tomàquets. Van dir que n'havien venut força. De quarts d'11 a quarts d'1 només calia fer un volt per les parades per veure que hi havia animació als calaixos i, també, molt interès de la gent per rebre informació sobre el producte que hi havia exposat. A la 1, la calor va fer afluixar la clientela.

Molt ambient al Puigmercadal



A banda de les parades, ahir es va organitzar a dins del Puigmercadal –a la banda on en un futur hi haurà l'espai de degustació– un taller per aprendre a fer quètxup, un d'extracció de llavors de tomàquet i un tast de tomàquets. En aquest espai, on l'estiu passat van enderrocar una illa de parades i aquest agost n'anirà a terra una altra, hi havia taules i cadires on la clientela que va voler va poder gaudir de les tapes que van preparar els paradistes del mercat amb el tomàquet com a protagonista en moltes d'elles. Ahir, a Puigmercadal, que divendres va estrenar la nova entrada (vegeu el text de la pàgina 3), hi havia molt ambient.



Pere Calafell, de Can Calafell, a l'horta de Viladordis de Manresa, que porta des del 2014, ven a través d'Internet –amb la recollida de la comanda a la finca– i de la cooperativa MengemBages. Lamentava que la restauració no ha avançat al mateix ritme que el consumidor, i que l'exigència a casa no és la mateixa que als restaurants. Xavier Torras, de la Casa Torras, al Mas d'en Pla, que ven els dissabtes a la plaça Major i en algunes botigues, valorava que la promoció més agressiva en el bon sentit de la paraula del tomàquet de proximitat «fa quatre o cinc anys que la fem» i que «pot créixer».



Entre les parades n'hi havia una de la cervesa ecològica Ninkasi de Puig-reig, que va oferir un maridatge de cervesa i gaspatxo, i la de l'hort de Càritas, situat al costat de La Salle, que ha apostat per les varietats de tomàquets ajudats per un plantaire de la zona. Ells fan cistelles de venda directa a l'hort i també treballen amb algun restaurant i amb MengemBages. Ahir estaven contents perquè havien venut força, explicava Xavier Coma, responsable.



Una relació complicada



Des del 2013, l'Hort del Puig, de Castellbell i el Vilar, fa producte ecològic que ven amb format senalla sota comanda prèvia a través de mail i WhatsApp i amb la distribució a diversos punts de recollida. Nil Puig, el seu responsable, admetia que per donar nom al tomàquet del Bages, com per exemple el té la carxofa del Prat, hi ha feina per fer. Quant al tema dels restaurants, comentava que «la relació entre la restauració i l'horta costa de lligar. No és un client fàcil». Celebrava les vendes que havia fet, «millor que l'any passat. I pitjor que el vinent», vaticinava.



Susana López, d'El Terrós de Sant Vicenç de Castellet, que fa cinc anys que funciona i que fa venda directa a casa o per comanda via Internet o WhatsApp, valorava que poder implicar més els restauradors en la promoció del producte de proximitat «estaria bé». En canvi, quant a portar la fama del tomàquet del Bages més enllà de la comarca, recordava que «no és un producte únic, com passa amb l'albergínia blanca» del Bages. Torras hi coincidia. «A tot arreu de Catalunya es cull tomàquet de qualitat», afirmava.



L'Hort del Navarro fa tretze anys que funciona. Situat al costat del riu Cardener, a Súria, fa venda directa a través de la seva web i la botiga El Garbell de Súria. Jordi Morera situava el tomàquet esquena verd, el rosa del Cardener i el de Montserrat com els més nostrats, i aquest darrer és el que agrada més a la seva clientela. Com els altres pagesos consultats, ell també reconeixia que el tema de la restauració és l'assignatura pendent per donar encara molta més fama al tomàquet de casa nostra. Alhora, com Puig, destacava les dificultats de la connexió entre el productor i el restaurador.



Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural, coincidia amb els hortolans que «cada vegada hi ha més persones que valoren els productes locals». Al seu entendre, es tracta d'un tema generacional que també s'ha notat a la pagesia, amb pagesos joves que han seguit la tradició familiar però que busquen oferir varietat, mentre que abans potser s'anava més a assegurar el tret. Sobre el tema de la restauració, reconeixia que són pocs els restaurants que fan lluir el producte local a la carta. Esmentava el Mas de la Sala.

Un primer pas



Justament aquest any, la Festa del Tomàquet del Bages, que va viure des del dia 19 fins ahir el gros del programa, s'allargarà fins al 31 del mes vinent, perquè, entre el dia 6 i el 31 d'agost, fins a 24 restaurants de la comarca oferiran en els seus menús i cartes plats en què l'estrella serà alguna de les varietats del tomàquet del Bages (vegeu-les a sota). Els inspiradors de la iniciativa han estat Fogons del Bages i el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages. Un prometedor primer pas per aconseguir que l'assignatura pendent de què parlen els hortolans no ho sigui.