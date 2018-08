Ampans detecta que fan falta places per a discapacitats severs amb trastorns de conducta

Ampans ha detectat que cada cop té més peticions per atendre persones amb discapacitat intel·lectual severa que a més a més tenen problemes de conducta associats a aquesta discapacitat. Per això, el seu pla estratègic preveu la necessitat de disposar d'una nova residència per atendre'ls.

Però de moment és això, un projecte que estaria dissenyat per acollir una trentena de places. S'ha de fer però no se sap quan, ni tampoc on exactament. L'ideal, pensen, seria que fos on hi ha la seu d'Ampans, a Santa Maria de Comabella, on ja hi ha equipaments com l'escola, tallers i la residència Julio Payàs, que acaba de complir 25 anys i que atén 67 persones que tenen una discapacitat severa i profunda, algunes d'elles amb els esmentats trastorns de conducta. Però no pot créixer més.

El 2016 ja es va fer una ampliació, i ara caldria una instal·lació nova i específica per a aquest tipus d'usuaris i les seves famílies. Comabella ofereix la «possibilitat de tenir exteriors amables, generosos, delimitats i segurs. Necessitem aquest espai per deambular i sortir. Forma part del pla terepèutic d'aquestes persones», afirma el director de la Julio Payàs, Albert Puig.

El nou perfil que cada cop truca més a la porta d'Ampans, el de les persones amb discapacitat severa amb trastorns de conducta, no és el clàssic «pel qual va néixer Payàs», afirma Puig, «que era el de persones amb discapacitat profunda amb problemes de salut associats o motricitat». Ara hi conviuen, però en unitats específiques «per respondre millor a les necessitats de cadascun». L'ideal seria que hi hagués un equipament específic.

L'increment d'aquesta necessitat es dona perquè l'esperança de vida de les persones amb una discapacitat severa ha augmentat, i perquè cada cop més l'Administració deriva a Ampans, «per la seva expertesa i la seva competència», persones amb aquest perfil. També en rep de la seva pròpia escola, la Jeroni de Moragas. «Aquests nois i noies que confien a Ampans amb 12, 13 o 14 anys, arriba el dia que en compleixen 18 i els correspon venir a la Julio Payás com a serveis d'adults.

La Julio Payàs ha complert 25 anys. Va ser un dels primers equipaments que va crear Ampans després de l'escola, la impremta i alguns dels pisos on vivien i s'atenien discapacitats intel·lectuals. Va ser el primer centre que va donar resposta a la necessitat d'atendre els discapacitats severs a qui els cal un suport generalitzat i que a més a més solen tenir problemes de salut i de conducta. Va començar amb 55 places. Ara en té 67, una de les quals per a estades temporals. Viuen en 5 unitats de convivència perquè «dins una gran residència la vida s'intenta estructurar d'una forma acollidora amb unitats més petites», explica Puig. Té, també, 17 places de centre de dia.

Hi ha dos entorns. «El d'estar a casa i que se'l senti com a propi, i un entorn de més activitats», que són variades: manualitats, sessions de rehabilitació, canvis posturals, molts passejos per l'entorn o estimulació sensorial amb estímuls lluminosos, olfactius o musicals. «Les nostres persones no poden anar al teatre a veure per exemple un monòleg. No els és significatiu. Però sí a un concert. La música és un llenguatge que transpira. Arriba a tothom».

El personal de la residència són els ulls, les mans i fins i tot el pensament de cadascuna de les persones que viuen a la residència Julio Payàs.