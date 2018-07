Crema un cotxe davant la deixalleria de Castellbell

Un turisme es va incendiar totalment, ahir al migdia, mentre circulava davant la deixalleria de Castellbell i Vilar, a l'avinguda del Pare Claret. El conductor va poder parar el vehicle i sortir abans que les flames cremessin el cotxe.

Un ciutadà que va presenciar els fets va alertar els Bombers, que s'hi van desplaçar amb una dotació i hi hi van treballar durant mitja hora. També hi van col·laborar veïns que passaven pel lloc dels fets. Malgrat que els Bombers van informar que no hi havia cap element que pogués propagar les flames, veïns propers a la deixalleria van alertar que, sovint, la gent deixa als voltants material inservible, com matalassos i cartrons, amb el risc que això comporta.