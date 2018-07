Un miler de persones es manifesten a Manresa contra l'agressió feixista

Un miler de persones s'ha manifestat aquest dilluns al vespre pels carrers del centre de Manresa per denunciar l'agressió feixista produïda durant la matinada d'aquest dilluns a la ciutat. La manifestació estava convocada pel CDR Manresa i per Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Bages, amb el suport d'altres entitats i partits.

La concentració ha arrencat a la plaça Onze de Setembre, lloc on van passar els fets, i ha acabat una hora més tard a la plaça Major. Durant el recorregut, la gent ha cridat frases com «Fora el feixisme dels nostres barris» o «Cap agressió sense resposta».

Al final de la manifestació, s'ha llegit un manifest on ha instat l'Ajuntament de Manresa "a posicionar-se en contra d'aquestes agressions" i ha denunciat "la mancança d'efectivitat policial i la pèssima gestió, tant per part dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Local".

Entre els concentrats hi havia diferents polítics locals d'Esquerra, com el primer tinent d'alclade, Marc Aloy, i de la CUP, com els regidors Jordi Masdeu i Jordi Garcés. També hi havia el diputat de la CUP al Parlament, Vidal Aragonés. A la mateixa hora de la manifestació, el PDeCAT estava celebrant una assamblea local a la seu del seu partit i no ha enviat cap representant a la concentració.