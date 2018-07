Les samarretes d'esplais i colles guanyen adeptes a l'Alternativa

Hi ha costums que van arrelant, i el de portar samarretes identificatives entre grups d'amics i esplais per la Festa Major Alternativa de Manresa n'és un. Fa molts anys que se'n veuen, i l'organització ho potencia amb un concurs que premia les més originals. «És una iniciativa popular que guanya adeptes perquè hi ha grups que fa molts anys que se la fan i, a mesura que passen els anys, les noves generacions també s'hi apunten», explica Emma Rojas, membre de l'organització.

Cada anys se'n veuen més i l'organització espera que aquest any la tradició arreli amb força més adeptes. «Tot i que encara s'ha d'obrir la convocatòria, esperem que més de vint grups competeixin en el concurs», afirma Rojas. Hi ha colles i col·lectius que fa més de deu anys que fan la seva samar-reta, algunes de les quals amb missatges reivindicatius. «Un dels trets més divertits i cridaners és que alguns grups posen a la seva samarreta missatges amb un toc reivindicatiu o irònic per criticar el sistema. Està molt bé perquè, d'aquesta manera, es desperta la creativitat i l'esperit crític», afirma.

El concurs que s'organitza, de fet, és recent; es va implantar fa només dos anys, però d'aquesta manera es va voler potenciar un costum manresà els dies de la festa major. Amb la voluntat de reforçar la presència de les colles i l'esperit de col·lectiu en els actes, el 2016 l'organització de l'Alternativa va començar a potenciar les activitats diürnes perquè les colles d'amics puguin participar al llarg del dia en una programació festiva i no sortir només en les actuacions musicals de la nit.

«La matinada de després del correfoc hi ha molta gent que estripa la samarreta i la llança als cables de la pirotècnia que hi ha a la plaça Major», explica Rojas. Així mateix, remarca que «durant els dies de festa major, molts grups volen mostrar a la resta de la ciutat la colla amb qui van i el grup amb qui gaudeixen les festes. I cada dia poses la samarreta a la rentadora», assegura.

Els premis del concurs que potencia l'Alternativa es lliuraran el 25 d'agost i, a part de la decisió del jurat, també poden votar a través de les xarxes socials les persones que hi vulguin participar.

A part de les samarretes, l'Alternativa té altres activitats programades especialment per als grups d'esplai i colles d'amics els dies de festa, com la batalla de colles i el concurs de paelles per grups. «L'Alternativa és per viure-la amb els amics», emfatitza Rojas.