Les farmàcies atenen menys persones aquest estiu que fa deu anys

Les pluges continuades durant la primavera han retardat l'aparició del mosquit tigre aquest estiu, però les últimes setmanes el temut insecte ha tornat a treure les urpes. Set farmàcies manresanes visitades per aquest diari asseguren la persistència de picades, tot i que l'insecte ha passat a causar menys alarma entre la població.

«La gent ja no sembla estar tan espantada com els altres anys», assegurava Clàudia Rodríguez, de la farmàcia Buxó, tot i això, «és necessari prevenir», destacava.

Hi ha menys gent que acudeix a les farmàcies amb picades de mosquit tigre en comparació de fa anys, però es manté una xifra similar a la de l'any passat, segons apuntaven la majoria dels entrevistats. «Hem hagut de tornar a encarregar productes farmacèutics per a la prevenció de l'insecte, però no és la primera vegada que ens passa», mantenia Catalina Sánchez, de la farmàcia Trujillo Isern. La farmacèutica relatava, però, que «comparat amb fa tres o cinc anys, potser no hi ha tantes persones» que acudeixen a les farmàcies a buscar un remei per combatre o prevenir les picades.

No va ser fins fa un parell de setmanes que «la gent va començar a venir per picades de mosquit tigre», deia Sánchez, «al principi de l'estiu semblava que no n'hi havia tants, però amb la calor van arribar les picades».

També hi ha persones que van a buscar un repel·lent per prevenir-ne les picades perquè tenen pensat fer un viatge. Molts manresans que «se'n van de vacances a llocs tropicals et vénen a comprar repel·lent», deia Àngels Talaverón, de la farmàcia Planas, tot i que també hi ha els que hi acudeixen «un cop ja els han cosit a picades els mosquits a casa».

La reacció a una picada de mosquit tigre no té els mateixos efectes per a tothom. «He vist persones que se'ls duplicava el perímetre del braç per la inflamació», recordaven a la farmàcia Riu, però n'hi ha d'altres que «només els fa més picor que un mosquit normal». El mosquit tigre és una espècie de mosquit que s'ha establert en ambients urbans i que aprofita els petits cúmuls d'aigua per reproduir-se. És actiu sobretot durant el dia i pràcticament no se'l sent.

No és un mosquit perillós, però sí que hi ha un control de seguiment, ja que si un mosquit tigre pica una persona infectada per una malaltia d'un altre país i després en pica una de sana, pot ser transmissor de la malaltia. Però «la probabilitat que això passi és mínima», apuntava Eduard Marqués, responsable del Servei de Control de Mosquits a l'Empordà.