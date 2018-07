Les obres per asfaltar la carretera del Pont generen cues de trànsit a tot l'entorn

La coincidència de diverses obres d´asfaltatge en alguns dels principals carrers de Manresa genera, aquest dimarts, cues i retencions de trànsit, a més a més de canvis de recorregut a l´autobús urbà.

Aquest matí s´ha tallat la circulació a la carretera del Pont de Vilomara, entre el carrer Trieta i l´avinguda Francesc Macià. És el principal carrer d´accés a tot el sector est de la ciutat com el barri de la Sagrada Família. També La Balconada i la Font dels Capellans, on a més a més els dimarts hi ha mercat.

Els cotxes es desvien pel Sant Joan d´en Coll per poder continuar, després, pel Gaudí en sentit pujada. No es pot anar cap a la carretera de Vic perquè també hi fan obres. En aquest cas d´Aigües de Manresa. El Gaudí ja ha quedat col·lapsat des de primera hora, igual que el Sant Joan d´en Coll. Veïns dels dos carrers han expressat les seves queixes pel col·lapse. És previst que les obres d´asfaltatge a la carretera del Pont durin fins avui.

Aquest tall s´afegeix al que aquest dilluns hi va haver al carrer Sant Cristòfol i que també va causar retencions en un vial ja de per sí problemàtic.

Es dóna la circumstància que aquest tall de trànsit coincideix amb altres pel mateix motiu, els treballs d´asfaltatge. També aquest dimarts es manté tallat el lateral dret del passeig de Pere III entre el carrer Sèquia i la plaça 11 de Setembre, i el carrer Viladordis, entre la plaça pare Oriol i el carrer Providència.

Aquest dimecres continuaran els talls. No es podrà circular pel lateral dret del Pere III entre la plaça Espanya i Crist Rei perquè s´asfaltarà la prolongació del Guimerà, entre Crist Rei i carrer Barcelona.

Aquestes obres formen part del pla de xoc per millorar l´espai públic que es porten a terme al llarg d´aquest any. Tenen un pressupost d´un milió d´euros. S´han programat per a l´estiu per minimitzar els efectes sobre el trànsit rodat.

Els treballs per pavimentar els carrers coincideixen amb dues obres de gran envergadura que es porten a terme aquests dies a Manresa. Per una banda la de la Via de Sant Ignasi, entre les piscines municipals i el camí de la Cova. Està tallada al trànsit. Per altra els treballs que Aigües de Manresa porta a terme a la carretera de Vic, on s´ha restringit la circulació a un carril per cada sentit.