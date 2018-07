Obres a la part superior del camí de la Gravera

?La intervenció que du a terme l'Ajuntament de Manresa per millorar el camí de la Gravera se centra en aquests moments a la part superior del vial, la més propera al barri de la Mion, després que comencés pel tram del vial més pròxim al barri de la plaça Catalunya, concretament entre el passatge Padró i el passatge Balsareny. Les reivindicadíssimes obres de millora del vial les executa l'Ajuntament amb un pressupost de 528.000 euros. S'urbanitzen 400 metres per dotar-lo de l'amplada necessària per tenir dos carrils de circulació i un recorregut per a vianants segur, que permetrà connectar adequadament aquests dos barris de la ciutat. També es renoven i amplien les xarxes de serveis.