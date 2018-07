Els taxistes de Manresa no ofereixen viatges a Barcelona ni a l'aeroport

Els uns per por de patir represàlies, i els altres per afegir-se a la protesta, els taxistes de Manresa han deixat d'oferir els últims dies el servei per anar a Barcelona. Inclòs l'aeroport. A Manresa hi ha 45 taxis. La protesta del sector del taxi a Barcelona s'ha anat estenent a les poblacions de la resta de Catalunya. Ahir hi va haver algun conductor que es va adherir a la vaga, encara que fonts del sector no van saber precisar quants. D'altres, la majoria, només oferien serveis mínims per atendre demandes, sobretot, de centres sanitaris. La resta van treballar amb normalitat, però només per dins la ciutat i les poblacions del seu entorn ( Més informació a la pàgina 22).