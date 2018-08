El bus Manresa-Barcelona estrena els nous horaris d'agost amb col·lapse de passatgers

La línia d'autobusos Manresa-Barcelona segueix generant queixes dels usuaris i el canvi d'horaris del mes d'agost no ha començat amb bon peu. Aquest dimecres al matí les xarxes socials s'han omplert de retrets dels passatgers, que han denunciat que el bus anava massa ple, amb usuaris asseguts al terra i més d'una vintena a peu dret.



Avui, 1 d'agost, s'estrenaven els nous horaris d'estiu a la línia exprés de la companyia Monbus i segons els usuaris el servei ha quedat completament saturat, posant en perill la seguretat dels passatgers, que com s'aprecia a les imatges, anaven dempeus al passadís i asseguts a la zona de portes.



El bus, que sortia a les 7.05h del matí de Manresa, ja anava ple quan ha sortit de la ciutat. Aquest servei s'atura en dos municipis, Monistrol de Montserrat i Olesa. Tot i que ja no hi havia seients lliures, han deixat pujar més usuaris. El següent bus que cobreix la mateixa línia no sortia fins a les 8.30h de la capital del Bages.



Segons els usuaris, hi havia més de 20 persones dempeus. Diversos passatgers li han comentat al conductor del bus que truqués la companyia per fer venir un altre vehicle. Aquest, els ha afirmat que havia contactat a la companyia avisant que baixava ple de Manresa i Monbus li ha dit que seguis i fes la línia amb normalitat.



Posteriorment s'ha desentès i els ha comentat que si tenien alguna queixa que enviessin un correu a la companyia. Alguns passatgers li han demanat el llibre de reclamacions i els hi ha donat, animat a tothom a que reclamessin. Els usuaris han apreciat una manca de coordinació total.



El bus ha arribat a Barcelona amb una mica de retard i sense incidents. Els passatgers tenen por que aquesta situació es pugui repetir durant tot el mes d'agost, ja que la freqüència de busos Manresa-Barcelona es redueix de manera important.





Los del bus de las 7:05 ya ha salido lleno desde Manresa... y ahora estamos pasando por Olesa a recoger más gente — Luis López Moreno (@luislopezmoreno) 1 d´agost de 2018

1 d'agost i comencen els problemes de transport públic de #Manresa a Barcelona. En hora punta d'anar a treballar (7h) només un bus enlloc de dos i viatgers asseguts al terra sense mesures de seguretat per manca d'espai @ajmanresa @jordiserracanta @monbusinfo pic.twitter.com/fKKwIPU7Uo — Alba Espílez i Farré??? (@albaespilez) 1 d´agost de 2018