L'acumulació d'obres al carrer acaba provocant un col·lapse de trànsit al mig de Manresa

arxiu particular

Una ambulància malda per obrir-se pas, ahir, al carrer Gaudí enmig del col·lapse

Un tall de trànsit a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa per asfaltar poc més de 200 metres de la calçada va causar ahir importants retencions de trànsit als accessos i sortides del sector est de la ciutat. Tot l'entorn de la Sagrada Família, Font dels Capellans i Balconada.

La carretera del Pont es va tallar a primera hora del matí per fer-hi els treballs de pavimentació entre el carrer Trieta i l'avinguda Francesc Macià. És el tram de dos carrils en sentit pujada cap al carrer Viladordis i el principal accés a la part est de Manresa. Els cotxes es desviaven pel Sant Joan d'en Coll i el Gaudí, que no té sortida a la carretera de Vic per unes obres d'Aigües de Manresa. Era l'única alternativa de pujada. L'efecte dòmino va provocar que de seguida es col·lapsessin els dos carrers. Veïns de la zona van criticar que havien quedat atrapats al seu propi carrer i van acusar l'Ajuntament de Manresa d'improvisació.

La circulació se'n va ressentir, també, per la coincidència d'obres al final del carrer Sant Cristòfol, que és la principal via cap al centre de tot el sector est. Ahir es va tornar a convertir en un embut en passar de tres carrils a un a la seva desembocadura a la carretera de Vic. El carrer no podia evacuar tot el trànsit i se li acumulava el de Sant Joan d'en Coll.

Les obres d'asfaltatge a la carretera del Pont de Vilomara es van iniciar ahir a primera hora del matí i la previsió és que s'enllesteixin avui mateix. Al matí una fresadora ja va començar a alçar l'asfalt entre el Trieta i uns metres més enllà de l'avinguda Francesc Macià. A primera hora de la tarda ja s'estava pavimentant.