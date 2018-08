El passatge Torre d'en Vinyes, urbanitzat per primer cop

Ha acabat la inversió de 116.878 euros per urbanitzar per primer cop el passatge de la Torre d'en Vinyes de Manresa, que ha estat assumida en el 90 % pels propis veïns i la resta per l'Ajuntament.

El passatge, situat entre el carrer de la Concòrdia i del Bisbe Ricomà, disposava d'algunes xarxes de serveis, però mai no havia estat urbanitzat, i el paviment era de terra. Amb la urbanització, s'ha resolt com un vial amb prioritat per a vianants, de plataforma única.

El passatge té uns 60 metres de longitud i uns 7,5 metres d'amplada i inclou una faixa de paviment de llamborda de 3 metres d'amplada a la banda de ponent i una d'1,5 metres a la banda de llevant.

La part central del carrer, per on passen els cotxes, és de 3 metres i pavimentada amb aglomerat asfàltic. A la banda de ponent, s'hi ha plantat una filera d'arbres de caràcter arbustiu (fotínies) amb escocells rectangulars de 100 per 120 centímetres de planxa d'acer galvanitzat. També s'han incorporat uns cubs de pedra granítica per evitar que els cotxes hi aparquin.

Els veïns demanen pilones



En aquests moments resta pendent la instal·lació d'alguns elements de senyalització vertical, com també unes pilones que no estaven incloses dins el projecte però que han estat sol·licitades pels veïns amb l'objectiu d'evitar l'estacionament de vehicles.

Els treballs d'urbanització han inclòs la renovació de la xarxa de clavegueram, d'aigua potable i d'enllumenat públic. Pel que fa a les xarxes d'electricitat i telecomunicacions, s'han mantingut les existents però s'han eliminat els creuaments de carrer, que abans de les obres eren aeris. També s'hi ha incorporat la xarxa de reg.

Ahir van fer visita a les obres l'alcalde Valentí Junyent i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy.

L'alcalde va explicar que l'obra havia estat possible «gràcies a la important aportació econòmica dels veïns a l'hora de tirar-la endavant» i va remarcar «la voluntat de l'Ajuntament de continuar millorant aquests punts més allunyats del centre de la ciutat com aquest, que està situat en un espai de creixement a l'entorn de la zona universitària».

Per la seva part, Aloy va subratllar que l'obra s'havia realitzat en els tres mesos previstos.