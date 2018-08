Reobren al trànsit abans del previst la carretera del Pont de Vilomara

La carretera del Pont de Vilomara de Manresa ja torna a estar reoberta al trànsit des d'aquest dimarts al vespre. Ahir a primera hora del matí es van iniciar les obres d'asfaltatge d'aquesta via, entre el carrer Trieta i l'avinguda Francesc Macià. Els treballs van provocar el col·lapse dels accessos al sector est de la ciutat, tal com ja va avançar ahir Regió7.

Era previst que els treballs s'allarguessin dos dies i finalitzessin avui mateix, però segons ha pogut saber aquest diari la pavimentació d'aquest tram s'ha enllestit abans del previst i ahir mateix al vespre ja es va reobrir la via al trànsit. Ara només queden pendents les tasques de sanyalització, malgrat que encara no hi ha data prevista.

D'altra banda, avui té lloc un altre tall de circulació significatiu: el lateral dret del passeig de Pere III entre la plaça Espanya i Crist Rei. El motiu són les obres de pavimentació que es duran a terme a la prolongació del carrer Guimerà. És previst que aquesta afectació duri dos dies.

També avui es tallarà la circulació al carrer Primer de Maig perquè es duran a terme treballs a la rotonda que hi ha a la confluència dels carrers Primer de Maig, Carrasco i Formiguera, Aragó, Súria i Sant Josep. Els vehicles es desviaran pels carrers de l'entorn. La previsió és que aquests treballs s'enllesteixin en un dia.