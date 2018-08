El bus a Barcelona estrena l'horari d'agost amb col·lapse de passatgers

La línia d'autobusos Manresa-Barcelona continua generant queixes dels usuaris. En aquesta ocasió el canvi d'horaris del mes d'agost no ha començat amb bon peu. Ahir al matí les xarxes socials es van omplir de retrets dels passatgers, que van denunciar que un dels busos de primera hora del matí anava massa ple, amb usuaris asseguts a terra i més d'una vintena a peu dret.

Ahir es van estrenar els nous horaris d'estiu a la línia exprés de la companyia Monbus i, segons els usuaris, el servei va quedar completament saturat, fet que va posar en perill la seguretat dels passatgers. Com s'aprecia a la imatge, n'hi havia que eren dempeus al passadís, i d'altres que van asseure's a la zona de les portes.

El bus programat per a les 7.05 del matí de Manresa ja anava ple quan sortia de la ciutat. Aquest servei s'atura a dos municipis, Monistrol de Montserrat i Olesa. Tot i que ja no hi havia seients lliures, van deixar pujar més usuaris. El bus següent que cobreix la mateixa línia no sortia fins a les 8.30 de la capital del Bages.

Segons els usuaris, hi havia més de vint persones dretes. Diversos passatgers van comentar al conductor que truqués a la compa-nyia per fer venir un altre vehicle. Aquest els va contestar que ja havia avisat però que les instruccions rebudes eren que continués el viatge, segons van explicar a Regió7 els mateixos passatgers.

Posteriorment es va desentendre de la situació i els va aconsellar que si tenien alguna queixa enviessin un correu a la companyia. Alguns passatgers li van demanar el llibre de reclamacions, petició que va ser atesa. Els usuaris temien que aquesta situació es repeteixi ja que a l'agost hi ha menys freqüència de viatges.