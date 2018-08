Creix un 37% l'acollida de l'Ajuntament de Manresa a nouvinguts

Un total de 1.221 persones de 65 nacionalitats van ser ateses durant l´any 2017 pel servei de primera acollida i l´agent d´acollida de l'Ajuntament de Manresa. En comparació amb el 2016 s´ha donat un increment de 331 persones, un 37% més, una tendència a l´alça que es detecta per segon any consecutiu. L´any 2016 se´n van atendre 890 i el 2015 es va donar servei a 627 persones.

D´aquest total de gent atesa, 623 persones han arribat a la ciutat directament des del país d´origen, i suposa el 51´03% del total, xifres que impliquen un important increment respecte l´any anterior: 220 persones i un 5´98% més a nivell percentual. 445 persones corresponen al moviment interior dins de Catalunya, la majoria dins la província de Barcelona, i les altres 153 persones provenen de la resta d´Espanya.

D´aquestes 1.221 persones ateses, el 95´49% (1.166) són nous empadronaments, i la resta reempadronamets: cal recordar que per la legislació d´estrangeria tot estranger que no té permís permanent ha de renovar el padró cada 2 anys.



13 demanen asil

Per segon any, i derivat de la existència de Centres de protecció internacional a Manresa (Llar Sant Joan de Déu, Apip Acam, i els atesos per Creu Roja) s´han atès 13 persones sol·licitants de protecció (refugi-asil).

Per orígens del total de persones ateses, trobem que les 10 principals nacionalitats sobre les 65 total serien: Marroc: 530, el 43´40% del total; Hondures: 63, el 5´16%; Romania: 61, el 4´99%; Pakistan: 56, el 4´58%; Veneçuela 51, el 4´17%; Senegal: 42, el 3´43%; Colòmbia 40, el 3´27%; Xina: 30, 2´45%, una arribada menor que altres anys; Brasil: 27, 2,2%; Perú: 20, el 1´6%; Rep Dominicana, Argentina i Ucraïna: 19 cadascú , l´1´55%.

Per gènere, trobem que el 54´1% són homes i el 45´9% són dones. Per grups d´edat: els infants representen el 15´6% (184 ), els joves, el 32´51% (397) i els adults, el 52´08% (636).

De les persones ateses, arriben amb passaport: 715 persones, que representa el 58´55% del total (l´any 2016 els arribats en aquesta situació suposaven el 49´43% i el 2015 el 32´2 %). Amb permís de residència amb dret a treball: 8; amb Permís permanent: 262; amb Permís de residència:41; i amb Permís comunitari:100 persones

Dins els motius d´arribada, el reagrupament familiar ha suposat el 2017, 194 persones D´aquestes, el reagrupador principal és el pare (80); el marit (73); l´esposa (16); la mare (15) i els fills (6)

A banda de l´atenció personalitzada i el traspàs informatiu general sobre la ciutat i la societat, l´Agent d´acollida deriva a serveis o recursos, alguns més generals, i altres més específics segons les necessitats. L´any 2017 s´han detectat les següents problemàtiques i s´han derivat als següents recursos:



Problemes amb la situació legal

Problemàtiques principals: Idioma: 971 (79´52%); Situació Legal: 721 (59´04%); Treball: 253 (20´72%); Salut: 1.163 (95´25%); Educació:166 (13´59%); Formació: 51 (4´17%); Serveis Socials: 11 (0´90%).

Arran de les atencions, les persones han estat derivades a departaments interns o externs. Pel que als interns les derivacions més destacades són: el Centre d´Iniciatives per a l´Ocupació-CIO (278 persones, el 22´76%); Educació (162, el 13´26%);i Serveis Socials (9p ,el 0´73%). Les derivacions externes han estat per motius de Llengua (968 persones, el 79´27%); Salut (1.170, el 95´82%); Delegació Govern (505, el 41´36%), CITE (499, el 40´86%); Bages x Tothom (499, el 40´86%); Policia (232, 19%); Educació (13, 1´06%).

A les persones ateses, a banda de les informacions directes, se´ls hi fa lliurement de documentació per reforçar les informacions i el coneixement de recursos i serveis de la ciutat: Guies nou ciutadà (995); tríptic llengua (982) i Plànols ciutat (979).

A banda d´aquets volum de persones vinculades a la primera acollida, s´han atès per a consultes puntuals un total de 2.689 persones (441 més que l´any 2016) per diversos motius i en relació a consultes de tota mena (documentació, tràmits, etc.) fet que suposa una part molt significativa de la seva feina.



L´agent d´acollida informa



L´agent d´acollida és un tècnic municipal ubicat a la Oficina d´atenció al ciutadà-OAC, i que segueix en les seves funcions la Llei i el Decret d´Acollida de Catalunya. Porta a terme el servei de primera acollida de la població nouvinguda arribada a Manresa, i fa funcions d´informació, derivació i suport als nous ciutadans d´origen estranger empadronats, així com els retornats (espanyols emigrants a l´estranger que retornen). Aquest servei es va iniciar el darrer trimestre del 2008, i rep finançament de la Secretaria d´Igualtat, migracions i ciutadania de la Generalitat i del Fons Social Europeu.

En relació al circuit d´atenció, quant la persona acaba el tràmit d´empadronament, passa a ser atès per l´agent d´acollida municipal, el qual, a banda d´informacions bàsiques de la societat i coneixement de recursos i serveis, lliure material informatiu imprès, deriva a serveis, etc. Per tal de dur a terme totes aquestes funcions, és important poder comptar amb el coneixement de diversos idiomes, i en el cas de l´Agent d´Acollida, a banda del català i castellà, te domini de l´àrab (clàssic i dialectal marroquí), el tamazigh (bereber) i el francès.

Altres tasques que duu a terme son: Informa i dóna l´hora per les persones que volen fer el re agrupament familiar i necessiten l´informe d´habitatge (2017: 194 p), i les persones que necessiten un informe social per fer l´arrelament o be renovar la seva documentació de residència.

Igualment fa una tasca de suport i informació més enllà d´aquestes funcions marcades com agent d´acollida a l´atendre tot un ampli sector de població que se li adreça per temes tant diversos com: complimentar alguna documentació que s´ha de presentar a nivell municipal o extern, consultes sobre serveis municipals, traduir documentació oficial que no s´entén, etc.

Dins la Oficina (OAC), se li requereix en diverses ocasions per ajudar a traduir davant dificultats d´entesa amb part de la ciutadania immigrada, o bé dubtes dels informadors relacionades amb tràmits d´estrangeria, etc. També des de l´OAE (Oficina d´activitats econòmiques) se´l requereix per consultes relacionades sobretot per temes d´activitats (comerços)

Així mateix col·labora en el reforç de certes línies d´intervenció del pla d´Acollida on es precisa el seu suport: Cursos d´acollida de coneixement de la societat i el seu marc jurídic (Mòdul C), on porta a terme xerrades específiques en matèria d´estrangeria; llistats d´alumnes en edat d´escolaritat obligatòria; traducció de cartes o documents; etc.