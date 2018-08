Una família amb 4 fills dorm a la furgoneta a Manresa després de ser desnonada

Una família amb quatre menors va passar la nit de l'1 d'agost dormint a la furgoneta després de ser desnonats del pis de lloguer on vivien a la carretera de Vic, número 89 de Manresa El desnonament efectiu es va produir el 31 de juliol, quan la comitiva judicial els van informar que "o deixaven el pis o trucarien a la policia perquè els fessin fora", explicava el pare de la família, Jamal Alla, a aquest diari. Van marxar.

La primera nit van trobar refugi a casa d'uns familiars, però la situació era insostenible. "L'altra família té quatre fills també, dels quals un minusvàlid", relatava el pare, "en total érem 12 a casa seva i no teníem espai per tothom". La nit de dimecres, a falta d'alternatives on dormir, van passar la nit a la furgoneta, que encara no estava plena dels objectes que van poder treure de la que havia estat casa seva.

La primera ordre judicial els va arribar fa quatre mesos. La família, gràcies a l'ajuda social que percep, assegura que podia pagar el lloguer mensualment, però fa uns mesos els van dir que havien de deixar el pis. "No ens volien renovar el contracte, però no teníem on anar", destacava el pare de la família. Amb els ingressos econòmics que tenen, no han pogut trobar una altre pis de lloguer durant aquest període.

Fa un any que van anar als serveis socials municipals per demanar ajuda. Segons Jamal Alla, els serveis socials els ofereixen un pis de lloguer social que podrien ocupar el pròxim novembre però, fins aleshores "no sabem què fer". Assegurava que tampoc se'ls hi ha proposat pernoctar en algun habitatge social de l'Ajuntament de Manresa. "De moment fa dos dies que no tenim casa", deia el pare de la família sense saber quins serien els pròxims passos a seguir i amb la família passant els dies al carrer.