Una de les millors unitats de convalescència del país

Una de les fites del 2017 ha estat que l'hospital de Sant Andreu ha assolit el nivell màxim de complexitat a la seva unitat de convalescència.

Aquesta classificació, que fixa el CatSalut en funció de diferents variables de complexitat assistencial comparativament entre tots els centres de Catalu-nya, representa que la unitat manresana és dins les 20 capacitades per atendre casos de més complexitat del país.

Per a la Fundació Sant Andreu Salut significa, també, el reconeixement a la feina feta i a l'esforç fet per encarar l'adaptació a l'atenció de les noves necessitats de l'àmbit sociosanitari «i l'adaptació als nous reptes que presenta l'abordatge de la cronicitat».



Un any de canvis

Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, remarca que el 2017 ha estat un any de canvis que preparen el futur, començant pel canvi de nom de Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) a Fundació Sant Andreu Salut, «un nom més senzill, més clar i directe».

Entre els fets per celebrar que destaca la Memòria del 2017 hi ha els 25 anys del Servei d'Atenció Domiciliària i les obres per fer possible un nou ascensor públic a Manresa, que uneix el carrer del Remei de Baix amb el del Remei de Dalt, habilitat dins les obres d'ampliació de la residència Sant Andreu. Durant anys, per manca d'aquest ascensor públic, moltes persones han utilitzat l'ascensor del CAP Barri Antic, al carrer del Remei de Dalt, per evitar les escales que lliguen els dos vials.