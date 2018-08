Els palets de fusta no van al contenidor

L'ESPIETA

?Als contenidors d'escombraries del passatge de Puig de Manresa, tocant al baixador de Viladordis dels Catalans, va aparèixer fa pocs dies un palet de fusta de grans dimensions. Són dels que s'utilitzen per transportar fruita. A algú li devia fer nosa i el va deixar allà perquè se l'endugués el servei de neteja. Però se li hauria de recordar que els palets de fusta no es tiren. O es reciclen o es porten a la deixalleria, no al costat dels contenidors que són per a altres usos.