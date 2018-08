Es posa punt final als tallers i a les activitats infantils de Quin Passeig

Un taller per aprendre a editar una falca de ràdio ha posat punt final a la programació infantil de Quin Passeig, que s'ha dut a terme al mes de juliol. Les activitats s'han realitzat a la terrassa del bar Plaça, a la plaça d'Espanya, amb la col·laboració de diverses entitats. Durant el juliol s'han fet activitats de ball, manualitats, jocs i l'esmentat taller de ràdio.

Per al mes d'agost també s'ha programat diverses activitats al bar Plaça, ja més pensades per a adults. Hi haurà exhibicions de ball en línia i música country a càrrec de Set de Ball i els tradicionals balls de saló.