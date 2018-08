Sant Andreu va batre l'any passat el seu rècord d'inversió amb més de 4 milions

La memòria d'activitat de la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, deixa una dada per recordar: la xifra d'inversió més alta de la seva història, 4.098.212 euros.

Una inversió que s'ha efectuat sense cap tipus d'ajuda econòmica o subvenció de ningú. El volum de la inversió i la inexistència d'ajudes externes fan que l'esforç realitzat per l'antiga Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) per tirar endavant l'ampliació de la residència i centre de dia Sant Andreu hagi estat molt important.

La trajectòria de l'ens assistencial, que disposa de l'hospital de Sant Andreu com a pal de paller, té dos moments anteriors amb una inversió important. Un va ser el 2004 coincidint amb la construcció de la residència Sant Andreu, però no va superar els 4 milions d'euros. L'altre va ser l'any 2009, amb 2,6 milions d'euros d'inversió per a les obres a la façana de l'hospital Sant Andreu, la cuina i altres punts de l'equipament que es van dur a terme. Els darrers anys la inversió ha estat d'1,1 milions el 2016; 580.000 euros el 2015; 800.000 euros el 2014, el 2013 i el 2010, i 300.000 euros el 2011. L'any 2012 va ser gairebé inexistent, amb menys de 50.0o0 euros.

Si ens remuntem al 1999, només el 2017, 2009 i 2004 s'han superat els dos milions d'euros. Tota la resta la inversió ha estat inferior.

L'excepcionalitat de la xifra de l'any passat ha permès que enguany s'hagi pogut estrenar la part nova de la residència de Sant Andreu.

El març passat es va inaugurar oficialment l'ampliació en un acte que va reunir representants del món polític, econòmic, social, universitari i de l'àmbit de la sanitat a Manresa. L'equipament, que s'ha construït a tocar de la residència que ja hi havia al carrer del Remei de Dalt, ha costat cinc milions d'euros, que ha assumit amb fons propis la Fundació Sant Andreu Salut.

A la inauguració, el director general de la fundació, Manel Valls, va insistir en el fet que a Manresa no hi ha prou places públiques per a persones grans. Va assegurar que l'ampliació de la residència era un projecte institucional, no empresarial, per al territori amb l'objectiu de millorar i augmentar l'atenció a les persones grans.

També es va estrenar l'ascensor públic integrat a l'equipament que comunica el carrer del Remei de Baix amb el Remei de Dalt, que contribueix a salvar el desnivell entre el sector Escodines i Vic-Remei amb el del Barri Antic.

L'ampliació permet passar de 73 places de residència a 109 i ofereix 30 places al centre de dia, que encabeix les 16 places del carrer de Circumval·lació.