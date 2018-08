Amb talls al lateral dret del Pere III i al carrer del Primer de Maig s'acaben els treballs d'asfaltatge

Les obres d'asfaltatge que s'han dut a terme els últims dies a Manresa es van iniciar divendres i es van acabar ahir, segons les previsions de l'Ajuntament de Manresa. Han afectat set car-rers de la ciutat.

Fins ahir mateix, doncs, hi va haver alteracions en el trànsit. Aquest cop més cap al centre. El lateral dret del passeig de Pere III, entre la plaça d'Espanya i Crist Rei, es va tallar a la circulació per poder pavimentar la prolongació del carrer Guimerà. Només podien transitar per aquest tram de carrer els veïns que tinguessin gual i els clients dels aparcaments de la zona. Per sortir els feien passar per davant de Crist Rei en direcció al primer tram del Pere III (imatge).

També ahir es va pavimentar la rotonda que hi ha davant l'estació dels Catalans. Això va fer que es tallés la circulació al carrer del Primer de Maig.

Quedarà per fer el carrer de la Dama, al Barri Antic, i el solar dret que s'utilitza com a aparcament de zona blava. S'havia de fer al principi de setmana però s'ha ajornat fins a la darrera d'aquest mes d'agost.