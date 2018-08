La candidatura de Valentí Junyent a les municipals es dirà Junts per Manresa

Una fórmula inclusiva i àmplia. Aquest era el desig de Valentí Ju-nyent a l'hora de triar nom per a la candidatura del PDeCAT a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig vinent. Finalment, s'ha decidit que sigui Junts per Manresa. L'alcalde de Manresa optarà al seu tercer mandat.

Junts per Catalunya serà la marca general amb la qual el PDeCAT anirà a les municipals. A partir d'aquí cada població pot escollir si personalitzar-la, i a Manresa s'ha optat per fer-ho.

Junts per Catalunya, amb el lideratge de Carles Puigdemont, ja va ser la fórmula amb la qual el PDeCAT es va presentar a les dar-reres eleccions catalanes del 21 de desembre passat amb una llista en la qual es van incorporar molts independents pròxims a Puigdemont.

A més a més, ara el president impulsa el moviment Crida Nacional per la República, on és previst que s'hi incorpori el PDeCAT, tot i que ara per ara no se sap amb quina fórmula. Es podria donar el cas que d'aquí a les municipals del maig el Partit Demòcrata es diluís dins aquest moviment. Un panorama polític canviant. D'aquí l'opció ja coneguda de Junts per Catalunya i en aquest cas de Junts per Manresa per identificar la candidatura de Junyent.

Dilluns al vespre es van celebrar primàries al PDeCAt de Manresa en les quals Valentí Ju-nyent va ser escollit com a candidat a l'alcaldia pràcticament per unanimitat (43 vots a favor i 1 en contra). L'actual alcalde de Manresa no va tenir cap rival a les primàries i va presentar els avals necessaris per optar al seu tercer mandat.

Junyent es va presentar a les municipals el 2011 per CiU i va guanyar l'alcaldia amb el 35,01 % dels vots i 11 dels 25 regidors que hi ha a l'Ajuntament. El 2015 va tornar a guanyar. Aquest cop amb el 29,15 % dels vots i 9 regidors. Va formar govern amb Esquerra, que en va obtenir 7.