Comptaran el públic dels principals actes de la festa major localitzant els mòbils que hi ha

L'ús de les noves tecnologies permetrà comptar quantes persones assistiran als principals actes de la Festa Major de Manresa d'enguany. L'Ajuntament ha contractat una empresa especialitzada per fer el recompte utilitzant els recursos del Big Data. És a dir, recollir el màxim nombre de dades per posteriorment creuar-les. En aquest cas el «delator» seran els telèfons mòbils.

Cada dispositiu mòbil té un codi identificatiu únic quan surt de fàbrica. És el que s'anomena MAC Adress. Uns sensors col·locats estratègicament poden localitzar el senyal que emet el mòbil per captar xarxes Wi-Fi, i a partir d'aquí , «si entenem que un mòbil és una persona», es pot saber quanta gent hi ha en un determinat acte, explica el responsable de l'empresa BestFreeWifi.com, Daniel Solé.

Posteriorment es fa un creuament amb totes les dades recollides, s'interpreten, es fan les cor-reccions necessàries i se n'extreuen les conclusions i xifres finals. L'informe es trametrà a l'Ajuntament.



Privacitat assegurada

Segons Solé, aquest mètode no vulnera la privacitat «perquè no podem saber res de la persona propietària del mòbil. Només captem l'identificatiu de fàbrica que té assignat cada aparell, però no et diu ni el número de telèfon ni qui és el propietari. Només identifico un mòbil», diu.

Si es parteix de la premissa que cada mòbil que es capta correspon a una persona, es pot arribar a saber quanta gent hi ha en un moment determinat en un acte, en aquest cas de la Festa Major de Manresa, i fins i tot si es mou d'un cantó a l'altre, d'una plaça a una altra i l'estona que s'hi està. «Si una persona no porta mòbil, no la podem comptar. Llavors hi ha una desviació que també es calcula i que pot ser del 10 %. Però es pot considerar que avui en dia tothom té mòbil», assegura Solé.



Els actes més multitudinaris

El Correfoc, el ball final del Correfoc a la plaça Major, els concerts que hi haurà a la plaça de Sant Domènec i les activitats programades durant tot el diumenge 26 d'agost al parc de l'Agulla el dia del castell de focs són els actes festius durant els quals es farà un recompte de gent. Són els més multitudinaris de la festa major, però tret del castell de focs (vegeu desglossat), no se sap amb certesa quanta gent hi participa.

Segons la regidoria de Festes de l'Ajuntament de Manresa, la iniciativa es porta a terme sobretot per temes de seguretat. «Ens donarà informació més fiable per fer els protocols de seguretat» que elabora Protecció Civil. Però també serà possible saber, per exemple en el cas del Correfoc, per on es mouen les persones o l'acumulació que hi ha a les places on es fan les moscades i, en definitiva, com es belluga la gent durant la cercavila de foc. També permetrà saber si una persona assisteix a més d'un acte de la festa major i comptabilitzar quanta gent hi haurà a l'Agulla el dia del castell de focs, quan per primera vegada s'ha programat activitats d'oci, lleure i música durant tot el dia. Fins i tot després del piromusical.